14/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 13 de marzo, un grupo de vecinos del sector Los Gallinazos, ubicado en el límite de Puente Piedras y Comas, rescató a un cerdo que se encontraba varado en las orillas del río Chillón, cuyo caudal se incrementó debido a las fuertes lluvias. Hoy, Mery Malqui, dueña del animal, denunció en el programa "Mande quien mande" que los pobladores decidieron cocinarlo sin su autorización.

Mery Malqui reveló que el hombre que logró salvarle la vida al cerdo, cuya identidad no ha sido identificado, no era su dueño y relató que no tenía conocimiento que su animal había sido rescatado. Fue el personal de serenazgo quien le informó sobre esta noticia.

Al enterarse, la dueña del animal fue a reclamar por su mascota. Sin embargo, el hombre se negaba a devolverle a su cerdito. La razón era porque este ya había sido comido por los vecinos del sector Los Gallinazos.

"Fui y me dijeron: 'Sí vecina está aquí en una casa lo hemos metido' y les digo cómo va ser porque yo quería llevármelo, pero me dicen ya no se va poder (...) El chancho lo hemos rescatado una mancha de personas para poder comerlo y repartirlo", relató la dueña del animal.

La agraviada reveló también que los vecinos que se comieron a su mascota le dieron S/500 por su accionar. Sin embargo, luego le cobraron el mismo monto por haber rescatado al animal. Al escuchar estas declaraciones, la conductora del magazine, María Pía Copello, se mortificó y luego se solidarizó con Malqui.

Gran sorpresa

Para aliviar el dolor por la pérdida de su mascota, el programa "Mande quien mande" le obsequió a la agraviada dos nuevos cerditos para que pueda criarlos. Finalmente, Mery Malqui se conmovió hasta las lágrimas ya agradeció al magazine de América Tv.

"Gracias, señorita. Me siento emocionada y no sé cómo agradecerle este obsequio que me están dando para sentirme mejor. Con este regalo que ustedes me están haciendo, me siento contenta y un poco más aliviada. Muchísimas gracias", agregó.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, un grupo de cibernautas se indignó con la noticia: "Entonces no lo estaban salvando, se lo querían comer", "¡Se pasaron! Sin palabras", "Lo sabía, sabía q eso iban a hacer", "Pobre animalito, rescatado pero a qué costo".

Otro grupo de usuarios se mostró a favor del accionar de los vecinos: "A los que dicen pobrecito, ¿Se imaginan lo difícil que es comer en esas situaciones? Esa pobre gente ni duerme por la situación en la que se encuentran", "¿Y que esperaban? La gente no tiene ni para comer, se han quedado sin nada, obviamente se lo iban a comer".