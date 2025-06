PPK se pronuncia tras orden de impedimento de salida del país: "Quiero morir en dignidad, no acorralado como un perro"

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció este domingo tras la decisión del Poder Judicial de imponerle 18 meses de impedimento de salida del país, en el marco de la investigación por presunta financiación irregular de su campaña electoral en 2016. El exmandatario rechazó tener intención de fuga y expresó su malestar por la medida judicial.

A sus 86 años y tras más de siete años de investigaciones vinculadas al caso Odebrecht, Kuczynski manifestó su decepción por lo que consideró una nueva restricción injustificada. Recordó que, pese a no contar con ninguna restricción judicial vigente al momento, se le impidió recientemente salir del país para una revisión médica y reencontrarse con su esposa, a quien no ve desde hace siete años.

"En 18 meses tendré 88 años. A los 88 años, ¿Quién quiere andar viajando? Estoy muy decepcionado. Yo no tenía impedimento de salida, ¿Cuánto tiempo quieren que esté aquí? Son siete años desde que empezó esta acusación y ahora hay una cosa más (...) Yo no me fugo. Tenía derecho a salir del país y obviamente a volver, porque no tengo ni un solo activo en el exterior", declaró.