¿El lunes 7 de octubre habrá clases en los colegios públicos y privados? Esto respondió el Minedu

01/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Octubre trae consigo un feriado que podrá ser disfrutado por todos los peruanos. Sin embargo, aún existen dudas respecto a si el día lunes 7 de octubre habrá clases en los colegios públicos y privados tras declararse fin de semana largo por el Gobierno peruano. A continuación te contamos que respondió el Ministerio de Educación (Minedu).

¿Habrá clases el lunes 7 de octubre?

El martes 8 de octubre se conmemora el 'Combate de Angamos', además de rendir homenaje a Miguel Grau y a la Marina de Guerra del Perú. No obstante, existen grandes interrogantes por parte de los padres de familia debido a que no saben si enviar o no a sus hijos a clases el lunes 7 de octubre.

Si bien el Gobierno peruano declaró a la mencionada fecha como día no laborable para el sector público, la cartera liderada por Morgan Quero aún no ha confirmado si los colegios públicos y privados cerrarán sus puertas a los estudiantes ese día.

En el caso de las instituciones educativas privadas, la ley establece que la suspensión de sus clases sería una decisión más facultativa debido a que no están obligadas a paralizar sus respectivas labores.

Fin de semana largo

Para alegría de muchos, octubre contará con un fin de semana largo. Y es que de acuerdo a lo establecido, el lunes 7 de octubre es considerado día no laborable, pero solo para aquellos que se encuentren trabajando en el sector público, mientras que el martes 8 de octubre, conmemoración por el 'Combate de Angamos', si ha sido declarado como feriado nacional.



Otros feriados en Perú

Además de estas fechas, existen otros feriados que les permitirán a las familias peruanas organizarse para el disfrute de un viaje al interior del país o simplemente quedarse en la comodidad de su hogar.

A continuación, la lista de los días festivos que aún están por venir, a parte del 7 y 8 de octubre:

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

De esta manera, se conoció que respecto al martes 7 de octubre, el Minedu aún no ha dado ningún tipo de comunicado que confirme que en aquella fecha los colegios públicos y privados tendrán que suspender sus clases.