¿El 7 de agosto será feriado nacional?: Esto se sabe sobre la norma publicada en El Peruano

A raíz de que el siguiente feriado nacional sea el próximo martes 6 de agosto, muchos peruanos se han comenzado a preguntar si es que los días vecinos, entre ellos el 7 de agosto, compartirán la condición de días feriados o 'no laborables'.

Como se recuerda, a fines de julio, el Gobierno declaró el día 6 de agosto como feriado nacional en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Junín. Este feriado se sustentó en el Diario Oficial El Peruano y establece que los empleadores deberán remunerar a sus trabajadores como un día de descanso más.

¿Qué se sabe sobre el 7 de agosto??

Aunque son muchos los ánimos para festejar otro feriado extendido como en Fiestas Patrias, el próximo 5 de agosto no será feriado o día no laborable, según la normativa legal. Ello porque el calendario oficial publicado por El Peruano no contempla un día de asueto más.

Dada esta situación, deberemos esperar hasta el 30 de agosto para gozar de un nuevo descanso remunerado o día no laborable, fecha en que se conmemora a Santa Rosa de Lima. Cabe precisar, sin embargo, que dicho día no será acompañado por otros feriados.

Así, a pesar de que el gobierno peruano ha tenido la tendencia de establecer en los últimos años fines de semana largos con el objetivo de promover el turismo, algunos ciudadanos han tenido la incertidumbre de si esta vez sucedería algo similar, pero no ha sido así.

¿En qué consiste la Batalla de Junín?

Hace 200 años, la Batalla de Junín se convirtió en un evento crucial para la consolidación de la Independencia de la República. En agosto de 2022, se promulgó la Ley N° 31530, que buscaba dar notoriedad a este acontecimiento. Tanto la Batalla de Junín como la Batalla de Ayacucho fueron fundamentales para poner fin a las fuerzas realistas que aún persistían en suelo peruano.

El Ejército, liderado por fuerzas españolas pero también conformado por peruanos, finalmente logró superar una serie de obstáculos que habían impedido cerrar el capítulo de la emancipación. A pesar de su importancia histórica, el 7 de agosto no se declaró como día no laborable o feriado, evitando así que se uniera al día 6 de agosto, fecha de la Batalla de Ayacucho, para formar un feriado prolongado.

Es así como el día 7 de agosto no fue declarado como día no laborable o feriado, por lo que no creará un feriado largo junto al 6 de agosto.