Papa León XIV reaparece tras operación: celebró la Santa Misa en el hospital Gemelli de Roma

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Vaticano informó que el papa León XIV celebró la Santa Misa este 16 de octubre en una sala habilitada en el décimo piso del Hospital Gemelli, donde permanece hospitalizado tras su operación por cáncer de pulmón.

Papa León XIV reaparece tras ser sometido a operación

Mediante sus canales oficiales la Santa Sede dio a conocer que el sumo pontífice reapareció tras ser sometido a una operación en el que le extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho para realizar hoy viernes esta celebración litúrgica en el décimo piso del centro de salud donde se viene recuperando luego de su intervención quirúrgica.

Además, se indicó que estuvieron presentes el personal médico y de enfermería "que no estaba de servicio en ese momento" y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

"En su homilia, el papa agradeció a todo el personal, médicos, enfermeras y auxiliares, por el trabajo que realizan cada día cuidando a los enfermos y su fragilidad, y especialmente por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él", agregaron.

Además, se presentaron las primeras imágenes del máximo representante de la Iglesia católica en el mundo en estas aparece celebrando la misa y de pie sin ayuda, mientras aún continúan todos los preparativos para su viaje a Sudamérica programado para noviembre.

Es importante señalar que los médicos que atienden a Robert Prevost, de 71 años, confirmaron su evolcuión favorable luego de realizarle análisis de sangre y una radiografía de tórax.

El Vaticano informa sobre santa misa realizada por el papa León XIV

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