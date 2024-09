Emergencia en Loreto: Exigen implementar puentes aéreos ante aumento de precios de alimentos

El gerente regional de Desarrollo Agrario y Riego del Gobierno Regional de Loreto, Sergio Donayre, se refirió a la situación crítica en la que se encuentra la región debido a la falta de agua en los ríos. El representante gubernamental hizo llegar la exigencia de extender puentes aéreos para el abastecimiento de alimentos en la región.

El pasado 12 de septiembre, la región amazónica fue declarada en emergencia por la creciente carencia de lluvias. Ello debido a que la falta del recurso hídrico en los afluentes de los principales ríos ha generado un impedimento de transporte fluvial. Por tanto, ciudades principales como Iquitos se han visto fuertemente afectadas por el desabastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos principales y vitales.

"Estamos sufriendo un déficit hídrico muy muy fuerte, que hace muchos años no se daba, que viene afectando el tránsito fluvial y la falta de agua. Está perjudicando mucho la economía de la región Loreto. En buena hora se ha decretado este estado de emergencia a través del Gobierno , que tanto esperábamos y que va a ser de mucha ayuda (...) No solo se trata de la ciudad de Iquitos , Loreto es muy extenso, hay que llegar a las provincias fronterizas. Va a ser de mucha ayuda (el puente aéreo)", comentó.

Asimismo, explicó que entre los máximos problemas se encuentra la falta de tránsito fluvial, lo que se ha visto agravado por la falta de agua y el crecimiento de las playas.

Pese a que esta situación viene presentándose hace varias semanas, explicó que el pronóstico para las próximas semanas es complicado. Según la autoridad, la situación climática es desalentadora ante la falta de proyección de lluvias.

"El futuro no es tan alentador. El Senamhi no pronostica un crecimiento de los ríos, no hay lluvias, no va a llover en casi 30 días en las cabeceras de cuenca. Estamos muy preocupados. El gobernador regional René Chávez está haciendo todos sus esfuerzos, ha conseguido que se de este estado de emergencia, con puentes aéreos, contratar embarcaciones de menor calado. Entre otras cosas más.