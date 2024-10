¡En presencia de militares! Efectivo policial persigue a mototaxista con su arma de fuego en plena vía pública

Un momento de pánico vivieron los vecinos de Villa El Salvador (VES), cuando en plena vía pública, un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), vestido de civil, se dispuso a perseguir a un mototaxista con su arma de fuego.

El hecho registrado en los exteriores del mercado Unicachi, causó gran temor entre los presentes, sobre todo porque el efectivo policial, identificado como Wilson Kevin Agurto Viscoya, inició una persecución contra un mototaxista de nacionalidad venezolana que se encontraba esperando pasajeros en su unidad.

Es así que, de acuerdo a las imágenes registradas, se pudo ver como Agurto Viscoya, vestido de civil, corretea al joven extranjero a vista y paciencia de los vecinos de VES e incluso frente a un militar armado.

"La camioneta llega, como de querer entrar hacia el mercado pero esto es solo salida, que fue lo único que le dije. (Luego) me dice: 'oye, chamito, pórtate bien', yo le digo que no le estoy diciendo nada, me empezó a señalar y yo le baje la mano (...) él me tira un puño (...) saca un arma y yo tuve que correr, así como en el video se ve", narró el mototaxista a los medios.

En otro momento, afirmó que al notar que el efectivo PNP llevaba consigo un arma, solo atinó a esconderse al interior del mercado. Sin embargo, el temor que tiene actualmente es que el hombre pueda verlo en cualquier lugar de VES y quiera atentar contra su vida.

"Yo tuve que correr porque un arma es un arma, yo me escondo adentro y él dice: 'te voy a agarrar'. Yo me escondí y no salí más. Lo que yo temo es que más adelante me vaya a ver por ahí y quiera atentar contra mí. Él estaba de civil, saca un arma y que voy a saber yo si es policía o no, como estamos aquí en Perú, no se ni quién es quién", agregó.