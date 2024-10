¡Terrible! Bus de empresa de transportes se incendia en VMT: Conductores no descartan posible extorsión

La criminalidad no cesa. En esta ocasión, un bus de la empresa de transportes 'Los Milagros del Señor de Pachacamilla' terminó totalmente calcinado, luego de que, en horas de la madrugada, le prendieran fuego en Villa María del Triunfo (VMT). Conductores no descartan que dicho atentado sea parte de una amenaza de extorsión.

El equipo de Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y constató que el bus de la línea 'P', que cubre la ruta VMT-Callao, quedó en cenizas y, por ende, inservible.

Testigos que viven alrededor de la zona informaron que, al promediar la 1:30 de la mañana, un incendio en el lugar donde se estacionan algunos de estos vehículos los alertó, cerciorándose posteriormente de que una de las unidades de la mencionada empresa de transportes era la que estaba envuelta en llamas.

Es importante mencionar que, al lado del bus calcinado se encontraba otro de la misma línea, así como otras combis informales, que casi corre n con la misma suerte de no ser porque lograron moverlos hacia otro punto de dicho estacionamiento.

En declaraciones a Exitosa, conductores de la empresa 'Los Milagros del Señor de Pachacamilla' expresaron su preocupación ante lo ocurrido, precisamente porque temen futuras represalias por parte de los presuntos extorsionadores, que incluso podría empujarlos a la muerte.

"Necesitamos seguridad. Para nosotros, que trabajamos día a día, no somos un grupito, somos muchos transportistas (...) no sabemos si (este hecho) es parte de una extorsión, no sabemos si es corto circuito, qué es lo que pudo pasar, pero las autoridades también tienen que ver porque anteriormente si hemos sido afectados por amenazas", señaló a nuestro medio.