"Es un ecocidio": Vecinos de Surco denuncian destrucción de parque Pléyades por obras de la MML

En entrevista con Exitosa, el presidente vecinal de la Junta del Parque Pléyades, Eduardo Salmón, criticó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecute obras en dicho ambiente, puesto que el proceso destruiría una gran cantidad de áreas verdes, a lo que terminó calificando como "ecocidio".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Salmón aseguró que los trabajos en dicho parque se llevaron a cabo sin aviso previo, pero sobre todo sin la existencia de un documento de por medio.

En esa línea, manifestó que la situación que atraviesa el parque del distrito de Surco no solo es por falta de coordinación ni por la próxima construcción de una vía expresa sino porque, recalcó, no existiría un expediente técnico que acredite su realización.

"No solo es por falta de coordinación (...) es que no hay obras, no existen (...) Nosotros, los vecinos (...) estamos a favor de que exista una vía expresa (...) pero no hay expediente", agregó.