Comandante de Bomberos niega que equipos de protección están defectuosos: "Cumplen con normas de seguridad"

Dina Boluarte volvió a protagonizar una nueva polémica la cual tiene que ver con los equipos de seguridad que hizo entrega al Cuerpo General de Bomberos del Perú. Por ello, Exitosa conversó con el comandante general de la institución, Juan Carlos Morales, para conocer al detalle lo sucedido en las últimas horas.

Según lo que se pudo conocer, dos bomberos que participaron de un ejercicio en Pachacamac utilizando estos uniformes, resultaron heridos luego que los mismos presentaran graves deficiencias. Por ello, la Comandancia de Lima Sur ordenó de forma inmediata que estos no se vuelvan a utilizar y hasta sean devueltos.

Pese a ello, el Comandante General de Bomberos del Perú aseguró que el hecho se encuentra bajo investigación ya que los equipos entregados en el mes de septiembre por la presidenta de la República cumplen con todas las especificaciones necesarias para su utilización.

"Estos mismos equipos que han sido repartidos en todo el Perú si han participado en incendios reales y no tenemos ninguna incidencia de que sucediera algo", añadió.

A su vez, se conoció que los mencionados uniformes habrían estado almacenados desde el año 2019 lo que podrían haber deteriorado su calidad produciendo los incidentes en Pachacamac durante un ejercicio. Sin embargo, Juan Carlos Morales dejó en claro que la demora en la entrega de estos equipos se debió a un tema administrativo ya que el proveedor no cumplió con elementos adicionales detallados en el contrato.

"En el contrato dado en el 2019, el proveedor se comprometía al margen de entregar los equipos con las especificaciones técnicas y con los estándares de seguridad necesario, también dice que este podía poner otras condiciones al momento de la entrega. En el momento de la entrega no cumplió con esos adiciones y entonces el funcionario le dijo que no podía recibirlo porque no se estaba cumpliendo el contrato", puntualizó.