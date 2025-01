Escándalo en el Poder Judicial: Denuncian robo de procesadores valorizados en medio millón de soles

Una reciente investigación periodística reveló un alarmante robo en las instalaciones del Poder Judicial. Según detallan, 173 procesadores de computadoras recién adquiridas por el ente jurídico fueron sustraídos de una de sus sedes. Se denuncia que el valor del material sustraído alcanzaría el medio millón de soles.

Lo expuesto por un dominical indicó que, durante los últimos meses de la gestión del expresidente del PJ, Javier Arévalo, los componentes tecnológicos fueron sustraídos. La denuncia periodística detalla que esto ocurrió en un edificio resguardado por un alto número de cámaras de seguridad, agentes y diversos protocolos de protección. Ello, sin embargo, no impidió que los delincuentes lograran su objetivo.

En el reportaje presentado por Panorama, se detalla que el exjefe de la Corte Suprema compró, en enero de 2024, 347 computadoras de escritorio, con un costo cercano al millón y medio de soles. Es importante precisar que, sin un procesador, un ordenador no puede funcionar. Se explica que el robo se habría perpetrado de manera sistemática entre el 16 de enero y el 28 de noviembre del año pasado.

Estas computadoras estaban destinadas a agilizar y modernizar el trabajo en las oficinas del Poder Judicial y, de esta forma, mejorar los procesos judiciales. Recién en noviembre, estas fueron distribuidas en las distintas cortes del país. Se precisa que, en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, funcionarios de la entidad encontraron que 108 computadoras no contaban con los procesadores.

Sin embargo, el hurto se habría concretado durante el tiempo que los equipos permanecieron en el almacén del Poder Judicial, ubicado en el Cercado de Lima. Para la jefa del Gabinete del PJ, Susana Silva, el robo fue efectuado con extrema precisión, mostrando su sorpresa ante el hecho de que las cámaras de seguridad no registraran actos sospechosos.