Escolar del Liceo Naval rompe su silencio tras denunciar agresión en Maranguita: "Mi vida corre peligro"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso que involucra a estudiantes del Liceo Naval en el centro de rehabilitación juvenil Maranguita sigue generando preocupación. El escolar denunciante contó cómo se siente tras lo ocurrido el 6 de octubre en las duchas del establecimiento y aseguró que teme por su seguridad.

Escolar relata agresión en Maranguita

De acuerdo con el expediente al que accedió el programa Ocurre Ahora, el incidente se habría producido alrededor de las 4 de la tarde del 6 de octubre, cuando seis estudiantes, acusados de agredir a un compañero, ingresaron juntos a las duchas del centro de rehabilitación.

En su declaración ante la cámara Gesell, realizada el 8 de octubre, el alumno denunciante relató que conversaba con sus compañeros mientras se duchaban y hacían polichinelas para calentarse debido al frío.

Sin embargo, aseguró que, cuando se volteó para quitarse el champú, observó que uno de ellos tomó una escoba e hizo movimientos dirigidos hacia sus nalgas. "¿Qué tienes? ¿Por qué haces eso?", contó que le respondió al compañero señalado, a quien conoce desde los 8 años.

El escolar también expresó su preocupación por la situación, pues aseguró que mantenía una relación de amistad con el adolescente acusado. "Me siento triste, me siento con bastante miedo, intranquilo y la verdad ahí siento que mi vida corre peligro", manifestó.

¿Qué dijo alumno acusado de agresión?

Por su parte, el estudiante acusado negó haber intentado agredir a su compañero y sostuvo que el denunciante estaría aprovechando lo sucedido para conseguir que lo envíen a su casa. Según su versión, únicamente se agachó para recoger la escoba y dejarla al costado de un tacho.

"En ningún momento me puse a hacer maniobras con la escoba y tampoco he apuntado a sus nalgas", declaró el adolescente, quien también cuestionó la denuncia presentada por la madre del escolar.

El expediente fiscal recoge, además, los testimonios de los otros cuatro estudiantes que estuvieron presentes en las duchas. Según la información difundida por ATV, tres respaldaron la versión del denunciante, mientras que uno aseguró no haber visto lo ocurrido.

Uno de los testigos señaló que el estudiante acusado habría intentado introducir la escoba y que después se habría reído. Otros dos alumnos también declararon que observaron movimientos con el palo de escoba que interpretaron como una aparente intención de atacar.

Así, el caso del escolar del Liceo Naval que denunció una presunta agresión en Maranguita continúa bajo investigación, con versiones contrapuestas y testimonios incorporados al expediente.