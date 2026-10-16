Falleció exadministradora de Universitario: velatorio de Rocío Chávez será este sábado y domingo

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresaria y abogada Rocío Graciela Chávez Pimentel, recordada por su paso como administradora temporal de Universitario de Deportes, falleció, según un comunicado que informó sobre su partida y anunció los horarios de su velatorio. La despedida se realizará este sábado y domingo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en El Derby.

Velatorio de Rocío Chávez: horarios y lugar de despedida

El anuncio de su fallecimiento fue acompañado de un mensaje de despedida en el que se expresó pesar por la noticia y se agradeció el apoyo recibido. En dicho mensaje se lamentaba el fallecimiento de la Dra. Rocío Graciela Chávez Pimentel, comunicado compartido por sus allegados.

Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de la Dra. Rocío Chávez Pimentel, ex administradora del club que ganó el título nacional 2013. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. ¡Descansa en paz, Rocío! 🕊️ https://t.co/T8L1mFEbhf October 16, 2026

La ceremonia se llevará a cabo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en El Derby. De acuerdo con la información difundida, el velatorio está programado para el sábado, de 1:30 p. m. a 9:00 p. m., y continuará el domingo, de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.

El mensaje también agradece las muestras de afecto, el respeto y las oraciones expresadas durante este momento. La información compartida identifica a Chávez Pimentel como una destacada empresaria y exadministradora del club Universitario de Deportes.

Falleció Rocío Chávez, exadministradora de Universitario de Deportes. Las condolencias a sus seres queridos. A continuación el comunicado que comparte su familia 👇 COMUNICADO DE PRENSA Lamentamos profundamente informar el sensible fallecimiento de la Dra. Rocío Graciela Chávez Pimentel, destacada empresaria y exadministradora del Club Universitario de Deportes. Agradecemos sinceramente las muestras de afecto, el respeto y las oraciones en este difícil momento. El velatorio se llevará a cabo en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (El Derby) el día sábado de 1:30 p. m. a 9:00 p. m. y el domingo de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. Posteriormente, se procederá con la cremación en el Camposanto Jardines de la Paz el mismo domingo a las 11:00 a. m. Atte. Familia Chávez Pimentel October 16, 2026

Rocío Chávez Pimentel y su paso por Universitario de Deportes

La empresaria asumió la administración temporal de Universitario en abril de 2012, cuando el club atravesaba un proceso concursal relacionado con su situación financiera. La designación recayó en Right Business S. A., empresa de la que era gerente general, tras una resolución de Indecopi.

Chávez era abogada graduada de la Universidad de San Martín de Porres y contaba con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Su experiencia incluía especialización en derecho concursal, procesos de insolvencia, reestructuraciones, liquidaciones y quiebras.

Rocío Chávez tras su paso por Universitario.

Durante su gestión, la administración temporal tuvo la tarea de conducir al club en medio de sus dificultades económicas. Right Business permaneció al frente de Universitario hasta julio de 2014, cuando la Junta de Acreedores decidió no ratificarla y se anunció el ingreso de Fernando Bravo de Rueda como nuevo administrador temporal.

La etapa de Chávez coincidió con el campeonato nacional obtenido por Universitario en 2013, cuando el equipo crema consiguió su título número 26. Su nombre quedó vinculado a uno de los periodos de administración temporal del club, instaurados en el marco de su proceso de reorganización financiera.

El fallecimiento de Rocío Chávez, exadministradora de Universitario de Deportes, fue comunicado junto con los detalles de su despedida. El velatorio se realizará este sábado y domingo en El Derby, mientras que su trayectoria empresarial y su gestión al frente del club forman parte de su vínculo con el fútbol peruano.