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Renueva plana ejecutiva

Petroperú: Designan a Luis Alberto Suárez Carlo como nuevo gerente general desde este 15 de agosto

El directorio designó al ingeniero con más de 40 años de trayectoria en la empresa, en una etapa clave para fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa de la petrolera estatal.

Ingeniero comenzará labores en la petrolera desde el sábado.
Ingeniero comenzará labores en la petrolera desde el sábado. (Composición Exitosa)

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/08/2026

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El Directorio de Petroperú designó al ingeniero Luis Alberto Suárez Carlo como nuevo gerente general encargado, cargo que asumirá oficialmente a partir del 15 de agosto de 2026, según el Acuerdo de Directorio N.º 087-2026-PP.

La decisión se enmarca en el proceso de reorganización que la empresa estatal viene impulsando para garantizar su sostenibilidad financiera y operativa, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y ProInversión.

Perfil del nuevo gerente

Suárez Carlo es ingeniero industrial por la Universidad de Piura, abogado por la Universidad Tecnológica del Perú y magíster en Administración por la Universidad ESAN.

Además, cuenta con estudios de posgrado en Finanzas y Dirección Ejecutiva de Proyectos. Su perfil académico combina formación técnica, legal y administrativa, lo que refuerza su capacidad para liderar la gestión ejecutiva de la compañía en un momento crítico.

Con más de 40 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, Suárez Carlo ha desarrollado una sólida carrera en Petroperú, liderando procesos estratégicos vinculados a la gestión corporativa, la planificación empresarial, la administración de recursos y la gestión de riesgos.

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A lo largo de su trayectoria, ocupó cargos de alta responsabilidad como gerente corporativo de Administración y gerente corporativo de Planeamiento, Gestión y Riesgos, además de dirigir distintas gerencias de departamento directamente relacionadas con la operación del negocio.

Cambios profundos en la estatal

La empresa destacó que su extensa experiencia y conocimiento integral de la organización respaldan la designación, en una etapa clave para continuar fortaleciendo la sostenibilidad financiera, operativa y comercial de Petroperú, en beneficio de la seguridad energética del país.

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El nombramiento se produce en un momento de alta presión por parte del mercado y la opinión pública sobre la petrolera, debido a las millonarias deudas acumuladas y la necesidad de recuperar la confianza en la gestión de la estatal.

La llegada de Suárez Carlo busca dar continuidad a los esfuerzos de reestructuración iniciados por el directorio presidido por Oliver Stark, que ha señalado como prioridad la reducción de pasivos y la optimización de operaciones. El reto inmediato será conducir la reorganización junto a ProInversión, garantizar la estabilidad del Oleoducto Norperuano y consolidar la operación de la Refinería Talara.

Con este nombramiento, Petroperú apuesta por un perfil interno, conocedor de la cultura corporativa y de los desafíos históricos de la compañía, en un momento en que la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa son claves para asegurar el futuro de la principal empresa estatal del país.

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