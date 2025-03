Familiar de bebé que falleció por suero defectuoso exige justicia: "Solo la llevamos por una diarrea"

En entrevista con Exitosa, la tía de la bebé fallecida a causa del suero defectuoso del laboratorio Medifarma pidió que se aceleren las investigaciones sobre la negligencia cometida en la Clínica Sanna.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de San Borja, y pudo conversar con la tía de la menor, quien lamentablemente perdió la vida, luego de que personal médico de la Clínica Sanna le administrara el suero fisiológico defectuoso del Laboratorio Medifarma tras presentar deshidratación por un cuadro diarreico.

Si bien la tía de la bebé mencionó que el centro de salud si se comunicó con ellos y reconoció que le aplicaron el suero defectuoso a la bebé, son los de Medifarma, quienes, después del comunicado emitido, no han tenido ningún tipo de acercamiento con la familia afectada.

En otro momento, señaló que la bebé jamás recibió atención inmediata debido a que la clínica Sanna no contaba con los implementos necesarios. Los primeros minutos fueron críticos para la pequeña, quien terminó siendo auxiliada después de una hora.

"La bebé no recibió la atención inmediata, la clínica no tenía los implementos o todas las cosas que necesitaba, me refiero a cosas básicas como el oxígeno, mascarillas (...) en un momento crítico es indispensable que la clínica cuente con esas cosas para socorrer la emergencia y no tenían, demoraron una hora para ayudarla", agregó.