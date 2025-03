Médico serumista es internada en hospital tras sufrir brutal ataque en Chota: Minsa informa sobre su salud

14/03/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una médico serumista fue atacada con arma blanca en su lugar de trabajo, el Centro de Salud del distrito de Cochabamba, en Chota. Tras este atentado contra su integridad, la víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde determinaron que su pronóstico era reservado. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) dio alcances respecto a este indignante caso.

Atacan a médico serumista en Chota

El Hospital Santa Rosa de Cutervo, nosocomio donde fue derivada la agraviada, emitió un comunicado oficial donde detalló algunos pormenores de lo acontecido con la joven doctora Violeta Paola Dávila Arenas (28). Según el establecimiento, al promediar las 7:00 de la noche del último 13 de marzo recibieron una llamada telefónica en donde solicitaron su traslado, debido a que los hospitales de Chota no contaban con las condiciones adecuadas para atenderla.

"La paciente fue ingresada con la incrustación un cuchillo en el cuadrante inferior derecho del abdomen. A su llegada, presentaba signos vitales estables y fue atendida en nuestro servicio de emergencia. Posteriormente, fue internada en la unidad de vigilancia para pacientes críticos- trauma-shock. donde nuestros profesionales de salud procedieron al retiro del arma blanca", se lee en el pronunciamiento.

En esa línea, precisaron que se realizó una exploración de la herida, cerrando finalmente la herida en capas. No obstante, la complejidad del caso requirió que sea necesaria una tomografía abdominal con contraste, la cual fue ejecutada particularmente porque el hospital no cuenta con tal equipo. Tras ello, los resultados arrojaron que la mujer no tenía lesiones graves, por lo que permaneció en observación y recibió tratamientos.

"La paciente se encuentra estable y permanecerá en observación en nuestro hospital bajo tratamiento antibiótico, analgesia e hidratación, y con control de exámenes de laboratorio. A solicitud de sus familiares, médico serumista será referida a EsSalud en la ciudad de Chiclayo para su posterior recuperación y asegurar su bienestar", puntualizó.

Minsa se pronuncia tras ataque a serumista

Tras lo expuesto por el Hospital Santa Rosa, el Ministerio de Salud también emitió un comunicado, en donde condenó el agravio contra Violeta Dávila. Asimismo, exhortó a las autoridades respectivas iniciar con las diligencias para que el caso no quede impune.

"El Minsa rechaza y condena los actos de violencia en contra del personal de salud. Solicita al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú acelerar las investigaciones del caso para esclarecer los hechos y dar con los responsables", manifestó.

Por otro lado, el Colegio Médico del Perú (CMP) también expresó su rechazo a lo acontecido, e indicó que acudirá a Chota para solicitar la intervención de la Fiscalía regional. "La seguridad de nuestros médicos y trabajadores de salud debe ser garantizada", puntualizó.

Lo acontecido con la médico serumista causó preocupación en las entidades de salud. Hasta el momento, se supo que la joven doctora, afectada por un ataque con arma blanca, se encuentra en Chiclayo recuperándose.