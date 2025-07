Detienen a hombre tras ser sorprendido intentando abusar de una vaca durante fiesta patronal

Un hecho indignante sacudió en Castro de Rei, Lugo, España. Durante la madrugada del domingo 29 de junio, en plena celebración de las fiestas patronales, un hombre fue sorprendido intentando abusar de una vaca dentro de una granja de la zona. Todo ocurrió alrededor de las seis de la mañana, cuando la mayoría aún festejaba sin imaginar lo que pasaba a pocos metros del campo de la fiesta.

Según contó el dueño de la granja, todo empezó cuando su mamá escuchó los bramidos de la vaca y bajó a ver qué estaba pasando. Al asomarse a la entrada, se topó con un tipo rondando en el lugar y subió corriendo a avisarle. "Mi madre la escuchó gritar y bajó. Vio al tipo en la entrada de la granja y subió a avisarme", relató el granjero.

Al comienzo, el dueño de la granja pensó que se trataba de un robo, pero todo le cambió de golpe cuando vio a la vaca amarrada con cuerdas y al tipo trepado en un banco, en una escena que no tenía ningún sentido.

"El tipo me decía que había venido a pasar la noche aquí. Yo no conseguía conectar los hechos. No daba crédito a lo que estaba pasando. Pensé si la intención era robar un ternero hasta que vi atado al animal y caí en la cuenta: 'Viniste a abusar de la vaca. Tú estás loco', le dije", narró el granjero.