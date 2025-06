Flora Tristán: Elevar edad mínima de consentimiento sexual no es forma de prevenir la violencia

En entrevista con Exitosa, la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, señaló que elevar de 14 a 16 años la edad mínima de consentimiento sexual no es una forma de prevenir la violencia.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la representante de Flora Tristán recordó que aproximadamente 10 años atrás se estableció una norma similar que incrementó la edad de consentimiento sexual a 18 años; sin embargo, lejos de solucionar la problemática, ocasionó una elevación de casos sobre embarazo adolescente debido a que se restringieron los servicios de educación sexual.

"Si es que se cree que incrementando la edad de consentimiento es una forma de prevenir la violencia, ya la experiencia anterior nos dice que no ¿Y por qué no? Porque una situación de violencia sexual es un acto no consentido", dijo en un primer momento.