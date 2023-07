Gran Mercado Mayorista de Lima: Comerciantes acatan paro de 48 horas por incremento de tarifa a vehículos

Los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima acatan el paro de 48 horas por el incremento de tarifas en el ingreso y salida de vehículos como venían anunciándose en los últimos días.

En intervención con nuestra reportero, el vocero del Gran Mercado Mayorista de Lima, Lorenzo Huarcaya, contó que son alrededor de 1,300 personas, entre comerciantes, mayoristas, transportistas, abastecedores, productores y ayudantes los que manifiestan su descontento a la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) Lima.

En ese sentido, el representante argumentó que el cese de sus operaciones se debe a la nula respuesta de la gerente general de EMMSA, Rosa Luisa Ebentreich, a sus requerimientos, en el "debido momento".

"Lamentablemente, las autoridades no le dan la categoría que merece este centro de abastos, por lo que nosotros nos hemos obligados a salir al frente para manifestar nuestro malestar por todo lo que la gerenta de turno, Rosa Luisa, no nos prestó atención en su debido momento", añadió a su intervención.

Como se recuerda, los comerciantes denuncian que la empresa municipal ha incrementando en un 100% el peaje en los vehículos menores y exige el pago de 7 soles por salida y entrada de una tonelada al centro de abastos. Hecho que trasgrediría resoluciones del Poder Judicial e Indecopi, como compartió Huarcaya a Exitosa con anterioridad.

Información de nuestra reportera precisa que la Policía Nacional del Perú (PNP) no permitió a las comerciantes salir desde los interiores del Gran Mercado Mayorista de Lima, para representar su malestar con pancartas y mensajes a la Municipalidad de Lima, por lo que los voceros tuvieron que abandonar las instalaciones para dialogar con la prensa.

Uno de estos fue Faridi Salazar, quien recordó a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, que el mercado fue construido con un fin social, "mitigar la pobreza". Asimismo, precisó que las ollas comunes capitalinas serán las damnificadas por el paro.

"Se supone que es un mercado construido con carácter social que no se olvide el alcalde de eso. Se supone que es un centro de abastos diseñado para mitigar la pobreza (...) No se ha dado cuenta que, en estas 48 horas, las ollas comunes no podrán acceder a alimentos", agregó.