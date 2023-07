Gran Mercado Mayorista de Lima: Comerciantes anuncian paro para este 14 y 15 de julio por incremento de tarifa a vehículos

13/07/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista a Exitosa, el vocero del Gran Mercado Mayorista de Lima, Lorenzo Huarcaya, ratificó que se llevará a cabo un paro este 14 y 15 de julio ante el incremento de tarifa a los vehículos livianos y desabastecedores a la hora de ingresar y salir del centro de abasto.

Pese a resolución del PJ

Durante un diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el representante apuntó que su "objetivo" es frenar a la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) Lima, que viene "desacatando" las resoluciones del Poder Judicial (PJ) e Indecopi, que datan del 2018 e imposibilitaba el cobro de 7 soles la tonelada por ingreso al centro de abasto.

Agregado a ello, denunció que el organismo municipal ha aumentado el pago de peaje a los vehículos menores en un 100%, y buscan grabar la salida del producto con otros 7 soles más.

"Nuestro objetivo es parar al 100%, porque EMMSA desacatando las resoluciones del Poder Judicial e Indecopi, después de la pronunciación o resolución del año 2018, siguieron cobrando 7 soles la tonelada por ingreso al centro de abasto, implementaron el pago de peaje a los vehículo menores, de un sol a dos soles, y ahora quieren grabar la salida del producto del mercado", dijo a nuestro medio.

"No reinvierten"

En ese sentido, el vocero indicó que EMMSA no reinvierte lo recaudado en el Gran Mercado Mayorista de Lima, lo que repercute en sus instalaciones, que se encuentran "en estado de abandono". Asimismo, cuestionó que hasta el momento no hayan incorporado a un centro bancario en el lugar, cuando han venido solicitándolo.

"Toda la recaudación que ellos hacen, no vuelven a reinvertir para mejorar el centro de abastos, porque en este momento, el mercado se encuentra en un total estado de abandono, porque no tenemos centro bancarios dentro del mercado, porque el mercado está totalmente desordenado y falto de higiene", añadió en su intervención.

Importante advertencia

Finalmente, el representante apuntó que después del paro de 48 horas ejecutarán un cese "indefinido", en caso no atiendan a sus requerimientos. Por consiguiente, advirtió a los capitalinos que no habrá atención este viernes y sábado, y hasta los camiones de carga no ingresarán al establecimiento.

"Hemos hecho un plantón, después del plantón viene este paro de 48 horas, programado para el día 14 o 15, y si siguen haciendo uso omiso a nuestro requerimiento nos vamos a ir a un paro indefinido. (Este viernes y sábado) no va a haber atención, nadie va a vender, tampoco los camiones que vienen del interior ingresarán", declaró.

