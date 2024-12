Hermana de víctima en protestas contra Boluarte exige destitución de Morgan Quero tras polémicas declaraciones

En entrevista con Exitosa, Milagros Samillán, hermana de Marco Samillán, una de las víctimas mortales en las protestas contra Dina Boluarte en Puno, exigió la destitución del ministro de Educación, Morgan Quero, por llamar "ratas" a los manifestantes.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la hermana de Marco Samillán se mostró sumamente indignada por las declaraciones del titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, exhortándolo a que personalmente le diga en la cara que su familiar fallecido es una "rata".

"Él está diciendo que mi hermano y las 49 víctimas asesinadas no tienen derechos (humanos) y que él las considera unas ratas (...) Yo le digo al señor ministro, que venga y me diga que mi hermano es una rata, que no merece derechos humanos (...) pedimos su destitución inmediata, así como sus disculpas públicas", declaró a nuestro medio.