Presidenta de EsSalud alerta sobre casos de corrupción en el sistema: "Se han encontrado situaciones críticas"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas abordó una de las problemáticas presentes en el sistema estatal de atención médica, la corrupción, afirmando que se han encontrado situaciones irregulares que requieren especial atención de las autoridades.

Presidenta de EsSalud confirma casos de corrupción

En diálogo con Exitosa, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, alertó sobre presuntos casos de corrupción detectados en el Seguro Social. La funcionaria señaló que se han encontrado situaciones que requieren atención de las autoridades competentes

"En las pocas regiones de las que estamos recibiendo reportes, hemos encontrado situaciones muy críticas de corrupción. Sin embargo, cuando tengamos el equipo conformado, podremos abordar estos casos, aunque no es fácil conseguir un equipo que apueste por esta atención con compromiso y vocación en EsSalud", expresó Zulema Tomas.

Al referirse a las sanciones que deberían recibir estas personas que no realizan una labor transparente con los recursos y necesidades del Estado, la presidenta ejecutiva afirmó que las entidades correspondientes serán las encargadas de determinar a los responsables.

"Eso lo determinarán las entidades respectivas. Tengo la esperanza y la confianza de que podremos resolver algunos problemas, como lo estamos haciendo en estos primeros días", manifestó.

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