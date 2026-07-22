Reniec ATIENDE a población de Junín con trámite GRATUITO de DNI a familias damnificadas por sismo

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la tragedia que golpeó a Junín el pasado sábado 18 de julio con el sismo de magnitud 5.1, se han registrado diversos damnificados en la zona. Frente a esta situación, el Reniec ha dispuesto atender a los ciudadanos que se encuentran afectadas por el sismo con una campaña gratuita de trámite de DNI.

Reniec anuncia campaña para afectados por sismo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado el apoyo a las familias afectadas por el sismo en Junín para tramitar gratuitamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) de las personas que perdieron sus pertenencias a consecuencia de la emergencia ocurrida el sábado pasado.

Primera visita de la campaña gratuita de DNI

La primera jornada de esta iniciativa fue el pasado lunes 20 de julio en Chongos Bajo en la provincia de Chupaca a solo dos días del desastre natural reportado, precisamente en la zona más afectada.

Durante esta visita inicial, el Reniec realizó de manera gratuita 60 trámites de DNI, de los cuales 45 correspondieron a documentos para mayores de edad y 15 para menores de edad. Esta medida permitirá que los ciudadanos obtengan un nuevo DNI y puedan acceder sin contratiempos a los servicios y beneficios que el Estado brinda durante una situación de emergencia como la que vienen atravesando.

¿Cuándo será la próxima visita de Reniec a la zona afectada?

Con la finalidad de seguir reforzando las labores de ayuda, el Reniec llevará a cabo una segunda jornada gratuita los días 30 y 31 de julio en los distritos de Chongos Bajo y Chupuro.

Para ejecutar este plan de acción en favor de los afectados, la institución se ubicará en la plaza principal para que cuenten con mayor exposición y puedan realizarse la mayor cantidad de documentos de identidad.

Dichas acciones están dirigidas principalmente a ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, quienes requieren contar con un DNI vigente para acceder a la ayuda humanitaria, programas sociales y otros servicios públicos que son imperativos en esta situación.

Finalmente, estas medidas adoptadas por el Reniec, mediante la campaña gratuita de emisión de DNI, benefician a las personas que han quedado damnificadas por la afectación de sus viviendas tras el sismo de magnitud 5.1 ocurrido el pasado 18 de julio en Junín. El movimiento telúrico dejó cinco personas fallecidas y más de 60 heridas, mientras las autoridades continúan brindando actualizaciones sobre los daños ocasionados.