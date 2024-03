Huaycán: ¡El colmo! Personal de salud realiza celebración durante horario laboral

01/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una indignante situación se vivió en el distrito de Huaycán luego de que un grupo de pacientes acudiera hasta el centro de salud en búsqueda de atención médica y, al llegar, encontrara al personal en medio de una fiesta en pleno horario laboral.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 27 de febrero en el Hospital de Huaycán cuando los trabajadores de la salud habrían estado celebrando el Día del Tecnólogo Médico en uno de los ambientes del nosocomio.

Pacientes disconformes

Ante este escenario, los vecinos de Huaycán expresaron su disconformidad y señalaron que el personal no habría brindado atención debido a que se encontraban festejando. En las imágenes del evento se muestra como el ambiente está decorado con globos, bocaditos y demás elementos de festejo.

Además, la celebración habría provocado que el personal de salud no regrese a sus funciones a la hora que les correspondían. Esto habría provocado que un bebé no sea atendido a tiempo. La suspensión del servicio no es la única queja de los vecinos, pues señalan que así como se tardaron en regresar a sus puestos de trabajo, la atención que se les brindó fue pésima.

"La atención es pésima, no nos atienden. Hasta ahora no llegan los doctores", señaló una paciente.

"Acá el hospital no te atiende bien. A veces el bebé está con un poco de fiebre y no te atiende", agregó otra paciente.

Pronunciamiento del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud se ha pronunciado al respecto y ha compartido un comunicado en el que expresa su enérgico rechazo a lo sucedido en el hospital de Huaycán. Además, condenó este tipo de acciones que afectan la normal atención a los pacientes.

"La actual gestión del Minsa expresa su más enérgico rechazo y condena a este tipo de acciones que interrumpen la normal atención que se debe brindar a los pacientes", se lee en el escrito.

🔴 COMUNICADO | El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/td3EKpY2RD — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 29, 2024

Por ello, se dispuesto separar del cargo al director del Hospital de Huaycán, M.C. Carlos Sarmiento Amao. Además de dar inicio a las investigaciones correspondientes a fin de establecer las responsabilidades que corresponderían al personal asistencial y administrativa que participó en la reunión.

"El Minsa expresó las disculpas del caso a la población por este hecho ocurrido que no se condice con el sentir de todos los trabajadores del sector Salud", agregó.

De esta manera, los vecinos de Huaycán denunciaron la celebración del personal del hospital del distrito en pleno horario laboral.