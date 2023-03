¡Impactante! Ambulante terminó con el rostro lleno de quemaduras tras intentar ser retirada de la vía pública por serenazgo de Surquillo

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una mujer, identificada como Yenny Ledesma, afirma que personal de serenazgo del distrito de Surquillo provocó que se quemara el rostro y la mano al dejar una hornilla prendida de su carrito sanguchero. Según cuenta, los efectivos intentaron retirarla del lugar y, tras exigirle violentamente que se moviera, no se percató que estaba dejando fuego prendido.

De acuerdo a la trabajadora de nacionalidad venezolana, cuando la agente de serenazgo se acercó a ella y le indicó que no debería estar en la vía pública, ella no puso resistencia. Sin embargo, el personal de la Municipalidad tuvo una reacción iracunda.

"Una funcionaria del serenazgo de Surquillo de manera violenta se me acercó en cumplimiento de sus funciones, dice ella. Y yo entiendo que tiene que retirar a los trabajadores informales, pero la forma en la que lo hizo fue muy violenta. Me dijo que me fuera, que me retirara y no me permitió apagar la estufa y con la estufa prendida me hizo mover mi carro. Los vecinos se lanzaron en mi apoyo, yo no me percaté, la válvula quedó botando gas y ella llamó a personal de fiscalización", detalló Ledesma para Latina.

La serenazgo a la que hace referencia la ambulante es Jackeline Cabrera, quien según Ledesma tuvo un actuar muy diferente al de los fiscalizadores que luego la intervinieron. Agregó que, ella era consciente que le retirarían sus objetos de trabajo y por ello no puso resistencia.

"Al llegar los fiscalizadores, que sí actuaron de manera pertinente, yo sencillamente me retiré del carrito, no puse ninguna oposición pues ya sabía que me iban a quitar el carrito y la mercadería", expresó.

No obstante, cuando se acercó por última vez a su carrito, una fuerte llamarada quemó su rostro y mano. Ello provocó que tuvieran que auxiliarla de emergencia.

"Quiero dejar claro que no estoy solicitando ayuda, ni dinero. Yo lo que hago es un llamado a que todo funcionario público actué diligentemente, con respeto, tanto para peruanos como para extranjeros. Yo soy extranjera y quiero respeto, pero esa señora insistía de manera violenta", acotó.

Declaración de la serena de Surquillo

Jacqueline Cabrera aseguró que ella no maltrató a la ciudadana venezolana, ni mucho menos tuvo comentarios xenófobos como fue acusada. Además, refirió que Ledesma amenazó con exponerla en medios de comunicación.

No existe quemadura, no existe agresión, en ese momento yo me acerco y le doy la recomendación a la señora, no hubo forcejeo", argumentó.