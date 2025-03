Indecopi multa a Rappi con más de S/ 243 mil por establecer "cláusulas abusivas" en perjuicio de clientes

28/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) estableció una multa de 243 mil soles en contra de la empresa Rappi S.A. Tras una investigación, la entidad detectó que dicha compañía incluía "cláusulas abusivas" en sus términos y condiciones publicados a través de su página web, perjudicando considerablemente a sus clientes.

Indecopi sanciona a Rappi por "cláusulas abusivas"

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) de Indecopi fue quien sancionó, en segunda y última instancia administrativa, a la popular cadena de delivery por aplicativo. Dentro de sus argumentos, explicó que Rappi buscaba librarse de cualquier responsabilidad en caso se presentasen fallas en su plataforma y ante posibles daños en las entregas realizadas por los repartidores, conocidos como 'rappitenderos'.

En esa línea, la Sala remarcó que la empresa no solo actúa como intermediario en las operaciones entre el cliente y el proveedor, sino que también interviene en la asignación y en el desempeño de los repartidores que son requeridos por los consumidores a través de su plataforma. Por tal motivo, no podría excluirse de las responsabilidades, tales como entregar productos manipulados, no entregar los insumos, entre otros.

"La Sala impuso una sanción de 45.50 UIT, equivalente a S/ 243 425. Además, como medidas correctivas ordenó a Rappi que retire de su web las cláusulas declaradas como abusivas y que publique avisos para informar a los consumidores cuáles fueron esas cláusulas", se lee en una nota compartida por Indecopi.

🔴🛵💵Indecopi multó a la empresa por eximirse de responsabilidad ante fallas en su plataforma y problemas en las entregas realizadas por sus repartidores. Entérate aquí. ►https://t.co/PPl0lA3Vic#Rappi #Indecopi #delivery #empresas pic.twitter.com/PxWSoMQxk7 — Perú-Retail (@peruretail) March 28, 2025

Rappi afronta sanciones tras acusación

La multa en contra de Rappi se dio como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash (Acurea) . El 20 de enero de 2020, el gremio acusó a la compañía de delivery por haber infringido el Código de Protección y Defensa del Consumidor, señalando las "cláusulas abusivas" que incluía la empresa, eximiéndose de cualquier responsabilidad.

Dentro de estas estipulaciones, Rappi mencionaba que "no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones" que realicen sus repartidores, y que "por ello no será responsable respecto de la calidad" de dicha mercadería. Además, deslizaba que "en ningún caso, Rappi será responsable por lucro cesante o por cualquier otro daño" que pueda sufrir el rappitendero.

"Rappi no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Aplicación. En consecuencia, Rappi no será en ningún caso responsable por cualquier daño y/o perjuicio", se lee en la cláusula Octava, del "Uso y garantía de la Aplicación".

Repartidores de 'Rappi'.

Por tales motivos, la empresa de delivery 'Rappi' fue sancionada por Indecopi, al detectarse que incluyó "cláusulas abusivas" en sus términos y condiciones. La entidad le impuso una multa por 243 mil soles.