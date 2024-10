Independencia: Motociclistas presentarán demanda de inconstitucionalidad ante MTC por ordenanza

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Motociclistas Unidos del Perú, José Luis Huamán, informó que hoy, jueves 17 de octubre, presentarán un documento ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que se declare inconstitucional la ordenanza aprobada por la Municipalidad de Independencia, que prohíbe el traslado de dos personas en una sola moto lineal.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en el programa 'Exitosa Perú', Huamán remarcó que a las municipalidades no les compete normar sobre temas relacionados al tránsito de vehículos, por lo que con el reciente documento elaborado pretenden que se declare "inconstitucional" la controversial ordenanza de la Municipalidad de Independencia.

"Hemos elaborado un documento que hoy vamos a presentar para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como parte del Ejecutivo, presente la demanda de inconstitucionalidad sobre esta ordenanza debido a que no es competencia de las municipalidades normar sobre este tema de tránsito", declaró a nuestro medio.

En esa línea, aseguró que no se podría aplicar la ordenanza en el distrito de Lima Norte, sobre todo porque ni fiscalizadores ni policías podrían intervenir, primero porque los trabajadores de la municipalidad no tendrían competencia en el tema y segundo porque los efectivos se deben a su reglamento, así como al control de identidad.

"No hay forma de aplicarse (la ordenanza) solamente a través de sus fiscalizadores, pero ellos no tienen competencia de tránsito en vehículos particulares, es más, ningún policía ni de tránsito ni de otra área podría porque se deben al reglamento de tránsito y los otros efectivos solo hacen control de identidad, no pueden imponer", agrega.