Independencia: Ordenanza que prohíbe a dos personas circular en moto es inconstitucional, según experto

En entrevista con Exitosa, el experto en Derecho Municipal, Martín D' Azevedo, sostuvo que la ordenanza aprobada por la Municipalidad de Independencia, que prohíbe a dos personas viajar en una misma moto lineal, es inconstitucional.

Durante el diálogo con Jesús Verde en el programa 'Exitosa Te Escucha', D' Azevedo dejó en claro que no le augura mucha vida a la ordenanza establecida en Independencia debido a que esta iría en contra de un derecho fundamental como lo es el libre tránsito.

"Hay un principio constitucional que precisa que ningún derecho se puede restringir sino es por una ley. (...) Con mayor razón, cuando se tratan de derechos fundamentales como el libre tránsito. De modo que, yo no le auguro (...), mucha vida a esa ordenanza (...) Nadie puede restringir el libre tránsito, salvo el mismo Tribunal Constitucional mediante una sentencia", declaró a nuestro medio.

En esa línea, reiteró que una autoridad de menor rango no podría establecer una prohibición de la índole antes mencionada, a pesar de que la Constitución ratifique que las ordenanzas tienen rango de ley.

"Una autoridad de menor rango, no lo puede hacer por mucho que la propia Constitución reconozca que las ordenanzas tienen rango de ley a nivel del distrito o de la provincia en donde se da, pero el tema va por un plan de una estrategia de seguridad ciudadana", agregó.

Residentes de Independencia y motorizados que transitan por la zona expresaron su rechazo a la controversial medida anunciada por el alcalde Alfredo Reynaga, manifestando que esta "no tendría lógica", sobre todo porque les impide el libre uso de sus vehículos.

"Yo no estoy de acuerdo, así como yo, hay muchos motociclistas que no están de acuerdo, la motocicleta es un apoyo para nosotros (...) Imagino que tomaron la decisión por que la delincuencia ha aumentado. Particularmente yo vivo en Ancón y recorro varios distritos, no entiendo la lógica de esta medida", señaló un motorizado a Exitosa.