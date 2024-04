Joven lleva dos semanas desaparecida tras pedir taxi por aplicativo: Estaría en Chile

Un preocupante hecho tiene en vilo a la familia de Pierina Ludeña Guevara, una joven de 24 años que lleva más de dos semanas desaparecida tras pedir un taxi por aplicativo. Se reportó que la mujer podría estar en Chile, pero no se ha ahondado en mayor información.

El incidente alrededor de su desaparición ocurrió el pasado 11 de abril, luego de que la joven visitara un hospital en Chorrillos para recibir tratamiento médico. Tras culminar su cita, Ludeña habría solicitado un taxi mediante aplicativo móvil.

Esto fue lo último que se supo de ella, pues desde que subió al vehículo no se le ha vuelto a ver, y la incertidumbre alrededor de su presente genera desconcierto.

Las dudas acerca de su paradero se intensificaron aún más, cuando tres días después de su desaparición, la madre de Pierina habría recibido un mensaje a través de WhatsApp, donde Ludeña afirmaba "encontrarse en Chile".

Sin embargo, esto no fue positivo, pues expresaba que se encontraba bajo amenaza, y su vida corría peligro.

"Me tienen secuestrada. Si regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso sigo las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, mamá, pero si digo, te matan a ti y a mi hijo. Fue mi culpa, mamá", dicta el último mensaje enviado.