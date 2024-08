Juan José Santiváñez debe renunciar al Mininter, según Cluber Aliaga: "Perdió autoridad moral"

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, mencionó que Juan José Santiváñez debería renunciar como titular del Mininter tras los audios comprometedores con 'Culebra', en donde revela que Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac.

En el programa Informamos y Opinamos, el extitular del Mininter, Cluber Aliaga, se pronunció con respecto a la reciente revelación de unos audios, en donde se escucha a Santiváñez dialogar con el capitán de la PNP, Junior Izquierdo 'Culebra', sobre un presunto pedido en particular de la presidenta Dina Boluarte: "cerrar la Diviac".

Además, indicó que unas de las razones por las que Santiváñez debería renunciar es la falta de autoridad moral. "¿Con qué moral tú vas a comandar una institución disciplinaria como la Policía si es que has dicho que todo vale para subir el cargo? Le estás diciendo a los oficiales que se valgan de todo con tal de ser generales, y no es así", refirió.

Asimismo, mencionó que esto refleja una falla en el Gobierno por no priorizar la meritocracia, a fin de evitar este tipo de situaciones. "Lo que se tiene que priorizar es la meritocracia y también el reconocimiento de aquellos colegas que dicen 'No, que el otro que tiene mas competencia merece el cargo'. Se tiene que llegar a ese nivel de profesionalismo y no este tipo de acciones, (los cuales te dicen que) para llegar a estos cargos, hay que abandonar todo principio ético-moral", sentenció.