Juan José Santiváñez: Defensa legal de ministro del Interior costará S/ 120 mil al Estado

El Estado pagará por la defensa legal del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, S/120 mil para que lo representen ante las indagaciones en su contra por presunto abuso de autoridad.

Según el documento publicado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce), el monto tendría como concepto: honorario fijo y comisión de éxito. Todo esto sumó la cifra mencionada.

La empresa que obtuvo el contrato fue el estudio Caro y Asociados y fue el único postor. No obstante, cumplió con todos los requisitos.

"La oferta presentada por DDC Consultores SAC cumple con todo lo solicitado en los términos de referencia del procedimiento de selección contratación directa N°0072024 IN OGAF OAB 'Contratación de una persona jurídica para que brinde los servicios especializados en defensa y asesoría legal solicitada por el señor Juan José Santiváñez'", determinaron en el documento.

La investigación por parte de la Fiscalía en contra del ministro fue en consecuencia de la apertura de una carpeta en Inspectoría de la Policía para investigar al capitán PNP y exintegrante de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Junior Izquierdo, o también conocido como 'Culebra'.

Esto luego de que difundieran un audio en el que se escuchó al ministro pedir al agente una ayuda para persuadir al periodista Marco Sifuentes y así deje de hablar de su persona ante las continuas críticas a la autoridad. Juan José Santiváñez habría pedido hostigamiento y reglaje.

"Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado", se oyó en la grabación.