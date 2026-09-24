Keiko Fujimori ante el Banco de Desarrollo de América Latina: "El Perú ofrece condiciones económicas sólidas para la inversión extranjera"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, participó este miércoles 24 de septiembre en el diálogo de alto nivel titulado: "Australia - Latina America and de Carribean: A New Frontier for Cooperation", organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

Dicho encuentro llevado a cabo en Nueva York, Estados Unidos, se da como parte de su extensa agenda de trabajo en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asegura obras de infraestructura durante su administración

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, durante el citado evento, la jefa de Estado aseguró que el Perú ofrece condiciones económicas sólidas para la inversión extranjera y reafirmó el compromiso de su Gobierno con el crecimiento sostenido, la modernización de la infraestructura y la mejora de los servicios públicos, especialmente la educación.

"¿Cuáles son las fortalezas del Perú? ¿Y por qué creen que ustedes, los inversionistas, podrían estar dispuestos a venir al Perú? ¿Qué buscan cuando analizan un país? Buscan un crecimiento sostenible respaldado por fundamentos sólidos. Y el Perú tiene ambos, afirmó al dirigirse a la audiencia.

La mandataria señaló que la economía peruana registra indicadores positivos, entre ellos un crecimiento de 3,4 %, reservas internacionales por US$100.000 millones, un déficit equivalente al 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 30 % del producto, una de las más bajas de la región.

Como parte de la visión de su administración para los próximos cinco años, la presidenta anunció una fuerte apuesta por la ejecución de obras de infraestructura, con el objetivo de elevar la competitividad del país y generar mejores oportunidades para la población.

Bajo esta premisa, aseveró que se impulsarán proyectos como carreteras, aeropuertos y sistemas de transporte masivo, incluyendo el desarrollo de las líneas del metro en la capital y proyectos de movilidad urbana en ciudades como Arequipa y Trujillo.

No obstante, la mandataria también reconoció las deficiencias del sistema de salud y sostuvo que será necesario impulsar una transformación digital para reducir los tiempos de atención y mejorar los servicios para los ciudadanos.

Buscan reactivar y fortalecer vínculos diplomáticos con México y Colombia

La presidenta también destacó la recuperación de las relaciones diplomáticas con Colombia y México y ratificó el interés de su Gobierno por revitalizar los mecanismos de integración económica. En ese contexto, anunció que realizará una visita oficial al país norteamericano antes de finalizar el 2026. "Voy a ir a finales de año a México para poder relanzar la Alianza del Pacífico", adelantó.

La mandataria destacó que, el Perú forma parte de la Alianza del Pacífico junto con Chile, Colombia y México, además de participar activamente en la Comunidad Andina y en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Al cierre de su intervención, reafirmó la apertura del país a la inversión y al comercio internacional, destacando la ubicación estratégica del Perú en Sudamérica y sus vínculos con mercados de Asia, Norteamérica y la región.

De esta manera, la jefa de Estado llevó a cabo su agenda en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.