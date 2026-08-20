Perú y México sostuvieron primera reunión bilateral tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú y México celebraron el último miércoles 19 de agosto su primera reunión bilateral luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas, tras meses de tensión por el caso de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien recibió asilo en la embajada mexicana en Lima.

El encuentro marca el inicio de una nueva etapa de diálogo entre ambos países, luego de que el gobierno de Keiko Fujimori otorgara el salvoconducto que permitió la salida de Chávez hacia territorio mexicano.

Se retoman reuniones tras salvoconducto

Las relaciones entre Perú y México se habían suspendido en noviembre de 2025, cuando el gobierno mexicano concedió asilo a Betssy Chávez, condenada en Perú por conspiración en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

La tensión diplomática se mantuvo hasta el pasado 7 de agosto, cuando el Ejecutivo peruano otorgó el salvoconducto solicitado por México, en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. Perú dejó constancia de que mantiene el derecho de solicitar la eventual extradición de Chávez, pese a permitir su salida.

El encuentro se realizó en Lima entre el viceministro peruano Eric Anderson Machado y la subsecretaria mexicana Raquel Serur. Ambos funcionarios acordaron reactivar los principales mecanismos de diálogo, incluyendo el Consejo de Asociación Estratégica, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEC) y las comisiones mixtas de cooperación técnica, científica, educativa y cultural.

Migración y visados

Uno de los puntos más sensibles fue la exigencia de visa para ciudadanos peruanos que viajan a México. Perú solicitó reconsiderar esta medida, señalando que afecta el flujo turístico y que es el único país de la Alianza del Pacífico con este requisito. México se comprometió a evaluar la situación, aunque no se anunció un cambio inmediato. Además, se discutió la reapertura de embajadas y el nombramiento de nuevos embajadores.

#NoticiasTorreTagle | Perú y México avanzan en la reactivación de su relación bilateral

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El viceministro Eric Anderson Machado y su homóloga mexicana Raquel Serur celebraron la primera reunión tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Ambos vicecancilleres... pic.twitter.com/IYVtrzqstN — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 20, 2026

Cooperación frente a desastres

Ambos países destacaron la importancia de colaborar en gestión de riesgos y desastres naturales, especialmente frente al fenómeno de El Niño global y costero, que amenaza con intensificar lluvias y sequías en la región. Se acordó reforzar la cooperación técnica y el intercambio de experiencias en prevención y respuesta.

La reunión entre Perú y México simboliza el inicio de una etapa de normalización diplomática tras meses de tensión. El salvoconducto otorgado a Betssy Chávez fue el punto de inflexión que permitió retomar el diálogo, aunque la posibilidad de una futura extradición sigue abierta.

La agenda bilateral incluye temas políticos, culturales y de seguridad, pero también asuntos sensibles como la exigencia de visas y la cooperación frente a desastres, mostrando que ambos países buscan avanzar hacia una relación más pragmática y amplia.