Marco Rubio llegó a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa y afianzar la lucha contra el crimen organizado

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y afianzar relaciones en temas de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, este miércoles 9 de septiembre.

Ecuador y Estados Unidos fortalecen su relación bilateral

De acuerdo a los últimos reportes, previo a su viaje al Perú, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó al aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, este miércoles. El funcionario fue recibido por Lawrence Petroni, encargado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos en Ecuador y el vicecanciller Alejandro Dávalos, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury.

La llegada de Rubio a Ecuador se da como parte de la segunda parada de la gira internacional que tiene programada en América Latina. Según la información brindada por la Cancillería de Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con el presidente Daniel Noboa.

En el encuentro con el mandatario, abordará temas prioritarios de interés común con énfasis en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Además, buscarán afianzar la cooperación entre ambos países.

"Esta visita reafirma la voluntad de Ecuador y Estados Unidos de consolidar una relación estratégica, basada en objetivos compartidos en materia de seguridad, paz y desarrollo", se lee en la publicación de la Cancillería de Ecuador en su cuenta oficial de X.

Marco Rubio y Daniel Noboa se reunen para cooperación bilateral.

Marco Rubio visitará Perú: se reunirá con Keiko Fujimori

De acuerdo al documento de la Presidencia de la República del Perú, la mandataria Keiko Fujimori recibirá en Palacio de Gobierno, el jueves 10 de septiembre, al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la visita oficial que realizará a nuestro país.

El encuentro permitirá abordar asuntos considerados prioritarios como la cooperación relacionada con el fenómeno El Niño, asuntos vinculados con la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la defensa, así como la promoción de inversiones y el comercio bilateral.

Documento que acredita la reunión entre ambas autoridades



Perú se incorporará al Escudo de las Américas

El anuncio se da luego de que Marco Rubio anunciara, a través de una columna de opinión, que Perú se incorporará al Escudo de las Américas para fortalecer la coordinación frente a las amenazas transnacionales y regionales.

"En Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú que ahora es un importante aliado extra-Otan en el Escudo de las Américas", afirmó.

De esa manera, tras visitar primero Colombia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este miércoles 9 de septiembre a Ecuador para reunirse con el presidente Dnaiel Noboa y abordar temas de interés como la lucha contra el crimen organizado, seguridad, paz y desarrollo.