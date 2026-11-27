27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima este sábado 28 de noviembre. Revisa el cronograma e identifica qué zonas se verán afectadas y los horarios de la interrupción temporal del servicio.

Sedapal anuncia corte de agua el 28 de noviembre: ¿por qué?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal dio a conocer que el corte temporal del servicio de agua potable este sábado responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios con el objetivo de seguir optimizando la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, pide la comprensión de sus usuarios ante la interrupción, que según destacó será por determinadas horas y no en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos. También aconseja revisar el cronograma, ya que la programación puede variar dependiendo del tipo de intervención a realizar en cada sector.

"Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado de Sedapal.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua? Zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas en la capital para esta nueva semana, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este sábado 28 de noviembre.

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Sol de Carabayllo I etapa. Cuadrante: av. Camino Real, calle 13, calle 6, calle 7, av. Los Gallinazos, calle 4, Prolongación av. 3.

Motivo del corte: limpieza de reservorio.

Sector 382.

Recomendaciones ante el corte de agua

Sedapal les recuerda que, en caso de dudas o que el servicio no se vea restablecido en el horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, con el número del suministro a la mano. Además, se dejan los siguientes consejos a tomar en cuenta para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares este sábado:

Almacenamiento anticipado del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.

del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas. Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Es así como por motivo de mantenimiento destinado a garantizar la calidad del suministro y la correcta conservación de las infraestructuras operativas, Sedapal reveló los distritos de Lima que se verán afectados temporalmente por el corte de agua este sábado 28 de noviembre.