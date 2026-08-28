Mercado N° 1 de Surquillo deberá reabrir en tres días pese a daños en su estructura

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Judicial ordenó que el Mercado N° 1 de Surquillo sea habilitado nuevamente en un plazo de tres días, tras una medida cautelar presentada por un grupo de comerciantes. El establecimiento permanece cerrado desde hace más de un año.

La disposición judicial genera preocupación en la Municipalidad de Surquillo, que sostiene que actualmente no existen condiciones adecuadas para permitir el ingreso de trabajadores y compradores. La comuna advierte sobre el deterioro de la infraestructura.

Comerciantes del esteblecimiento estuvieron durante meses realizando manifestaciones

Infraestructura presenta graves daños

José Luis Gómez, gerente de Desarrollo Económico de Surquillo, indicó que el mercado no habría recibido el mantenimiento necesario durante varios años. A ello se suman los recientes movimientos sísmicos, que habrían agravado el deterioro existente.

El funcionario explicó que, además del desprendimiento registrado en el techo, la estructura central y la cúpula requieren trabajos de mantenimiento y reforzamiento. La situación representa, según la municipalidad, un riesgo para quienes ocupen el recinto.

En el interior de la localidad se pudieron registrar daños en el techado

Titularidad frena obras necesarias

La modernización del mercado también enfrenta dificultades administrativas relacionadas con la propiedad del inmueble. Aunque una sentencia reconoce la administración del predio a Surquillo, la inscripción registral todavía figura a nombre de la Municipalidad de Miraflores.

Según explicó Gómez, el Ministerio de Economía y Finanzas condicionó la viabilidad del proyecto de inversión a la existencia de un convenio entre ambas municipalidades. El Concejo Municipal de Surquillo ya aprobó dicho acuerdo, pero Miraflores aún no responde.

El Mercado N° 1 estuvo en disputa debido a que la Municipalidad de Miraflores estuvo dispuesto a venderlo

La falta de este trámite dificulta el acceso al financiamiento necesario para ejecutar las obras de reforzamiento y modernización del establecimiento. Mientras continúa este proceso, la orden judicial mantiene el plazo de tres días para concretar la reapertura.

De esta manera, el Mercado N° 1 de Surquillo se encuentra en medio de una disputa entre el mandato judicial y las advertencias municipales por su estado estructural. Mientras el Poder Judicial exige su reapertura, la comuna insiste en que primero deben garantizarse condiciones seguras para comerciantes y usuarios.