Comisario de Huacho arrebata celular a reportero de Exitosa en plena vía pública

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comisario de Huacho, Renzo Gálvez Muñiz, despojó de un teléfono móvil a un reportero de Exitosa durante una transmisión en vivo. El hombre de prensa sostenía el equipo para mostrar evidencias mientras cubría una denuncia ciudadana sobre la retención irregular del dispositivo por parte de efectivos policiales.

Denuncia ciudadana por retención de celular

El dispositivo pertenece a Gustavo Pretel, quien denunció la sustracción de su herramienta de trabajo durante una intervención en Huaura. A pesar de que el teléfono ya le había sido devuelto formalmente al ciudadano con un acta de entrega, la autoridad policial interrumpió la cobertura para quitarle de las manos el aparato al periodista y volver a ingresarlo a la sede policial.

El joven Gustavo Pretel indicó cómo se produjo la pérdida de su dispositivo móvil mientras se encontraba en un establecimiento público. Señaló que fue informado en el lugar sobre la intervención de los agentes en el local.

"Como una intervención normal uno que estaba entre copas se dejó llevar. Agarro yo fui a recoger supuestamente mi equipo yo lo había dejado cargando. La señora que lo había dejado me dice: 'Los mismos policías que han estado ahí te han quitado'", señaló.

Ante la versión brindada por los testigos del local, el agraviado decidió iniciar la búsqueda de su herramienta de trabajo. Su objetivo era verificar el paradero del equipo y exigir las aclaraciones correspondientes ante la opinión pública.

"En esa que agarro, me acerco dicho y hecho ya no estaba mi equipo, no estaban los policías y no estaba nada. ¿Qué hice yo? llegué a mi casa, saqué mi moto, busqué a mi amigo que maneja eso de sistemas y me doy con la sorpresa que mi celular se encuentra ahí", detalló el joven.

Intervención a la labor periodística en vivo

La transmisión en vivo de Exitosa registraba el testimonio del denunciante en las afueras de la dependencia policial. En ese momento, mientras el reportero sostenía el teléfono mostrado por el agraviado, se produjo la intempestiva llegada de la autoridad a cargo para cortar la cobertura informativa.

La acción impidió que el hombre de prensa continuara recabando las declaraciones del ciudadano. Se interrumpió el registro del reclamo sobre la actuación de los efectivos durante la intervención en el sector de Las Malvinas.

En ese sentido, el comisario irrumpió de manera intempestiva contra el hombre de prensa para arrebatarle el equipo de comunicación y entorpecer la labor periodística, en un intento por frenar la difusión de una denuncia que compromete la transparencia de los agentes bajo su mando.