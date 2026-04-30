Embajada de Rusia reconoce que hay peruanos enlistados en su ejército y brinda canales de atención

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La embajada de Rusia en Perú ha emitido un mensaje dirigido a los familiares de aquellos peruanos que firmaron un contrato de trabajo para prestar servicio militar en las fuerzas armadas del país euroasiático.

El mensaje se da en un contexto de numerosas denuncias acerca de compatriotas que habrían sido captados por una red internacional mediante falsas ofertas de trabajo y después enviados al combate.

Embajada de Rusia se pronuncia

Mediante un comunicado, la embajada rusa expresó su respeto a la decisión de aquellos ciudadanos que, por su propia voluntad, decidieron incorporarse a la milicia rusa mediante una vía formal. Ello ante la preocupación de sus familiares sobre el destino de sus allegados.

"En nuestro país se respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse al servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido", se lee en el comunicado.

En ese contexto, la institución aseveró que "tomará las medidas necesarias para obtener información sobre la base de solicitudes formalmente presentadas" a la Sección Consular de la Misión Diplomática, en conformidad con las legislaciones de ambos países.

Las citadas solicitudes, indican, deben contener información sobre la referida persona (nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte, preferiblemente - detalles del contrato) y los datos del solicitante (nombre, apellido, parentesco y número telefónico).

Silencio sobre peruanos estafados y enviados a Rusia

Como bien ha trascendido, existe un grupo de connacionales ―principalmente militares en retiro― que viajó a Rusia para enlistarse en las armadas cumpliendo con los trámites respectivos en la Cancillería.

No obstante, existe otro bloque que fue engañado a través de ofertas falsas de trabajo; es decir, se les prometió un empleo determinado en Perú y descubrieron que irían al frente militar una vez llegado a territorio ruso. Según Percy Salinas, abogado de los familiares de este último grupo, cerca de 600 compatriotas se encontrarían en dicha situación.

"Hay un grupo de peruanos que son militares en retiro que sí han ido con un contrato formal. Ellos sí han hecho la gestión en la Cancillería para la autorización porque eso establece la Constitución, pero este grupo de peruanos que nosotros estamos defendiendo son civiles, que los convocaron para que fueran como cocineros, choferes, etc.", dijo en Exitosa.

En conclusión, la embajada de Rusia en Perú ha anunciado que facilitará su apoyo a las familias de aquellos compatriotas que viajaron para servir en la guerra.