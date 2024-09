¡Lamentable! Hombre termina herido tras intentar apagar incendio forestal en Amazonas

Las regiones de Amazonas, Ayacucho y Áncash enfrentan una grave emergencia debido a incendios forestales que han devastado grandes extensiones de vegetación y dejado un saldo trágico de víctimas y destrucción. En la provincia de Luya, una persona resultó herida mientras intentaba apagar uno de los focos del incendio, que sigue fuera de control. Los pobladores del distrito de Florida, desesperados por la falta de apoyo, bloquearon una carretera exigiendo la intervención inmediata del gobierno central.

"Si mañana no nos atienden con un helicóptero, vamos a tomar otras medidas de fuerza", advirtieron los manifestantes, quienes no descartan continuar con bloqueos si no reciben una respuesta adecuada.