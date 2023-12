¡Llegó el día! Este viernes se inauguraron las cuatro nuevas estaciones del Metropolitano

15/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este viernes 15 de diciembre, se inauguraron las anunciadas cuatro nuevas estaciones de la Ampliación Norte del Metropolitano, y se anunciaron siete proyectos de infraestructura.

La ceremonia estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El inicio de las operaciones en las estaciones Universidad, 22 de agosto, Andrés Belaunde y Los Incas permitirá optimizar el servicio y descongestionar el terminal Naranjal en cerca del 20%.

Beneficios para los usuarios

Las personas que solían viajar desde Naranjal, en Independencia, hasta la avenida Los Incas, en Comas, utilizando transporte convencional, experimentarán ahora un ahorro de hasta S/ 1.50 en tarifas y una reducción promedio de 32 minutos en su tiempo de desplazamiento al utilizar el Metropolitano.

📣 El #MTC, la @ATU_GobPeru y la @MuniLima presentan cuatro nuevas estaciones de la ampliación norte del @Metropolitano_L y anuncian siete proyectos de infraestructura vial.



📲 Conoce más aquí 👉 https://t.co/neInsvL66e pic.twitter.com/RHTXp8gwqJ — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) December 15, 2023

Las cuatro estaciones recién incorporadas al Metropolitano representan un trayecto de 7.4 km. En su totalidad, la Ampliación Norte abarca más de 10 kilómetros de vía exclusiva, cuenta con 17 estaciones, un patio taller y la terminal recién inaugurada de Chimpu Ocllo, beneficiando a más de 350,000 vecinos de Independencia, Los Olivos, Comas, Carabayllo y Puente Piedra.

Nuevos proyectos de infraestructura

Las principales autoridades del MTC, la ATU y la Municipalidad Metropolitana de Lima también comunicaron su compromiso conjunto para promover la implementación de siete proyectos de infraestructura, con una inversión total que supera los S/ 3500 millones.

Estas iniciativas están destinadas a mejorar la calidad de vida de aproximadamente 4.5 millones de ciudadanos. Entre los proyectos que ejecutará la ATU se mencionó dos teleféricos: uno unirá los distritos de Independencia y SJL, y otro que será construido en San Juan de Lurigancho.

Emape, bajo la administración de la Municipalidad de Lima, llevará a cabo otros cuatro proyectos que comprenden expansiones y mejoras en la infraestructura de transporte en Lima Norte, específicamente en la avenida República de Panamá y la avenida Grau, junto con la ampliación de la vía expresa en la zona sur.

Expreso 11 y 12

A partir de la habilitación de las nuevas estaciones del Metropolitano, se pondrá en operación a dos nuevos servicios expresos que permitirán aliviar la congestión de usuarios durante hora punta.

Uno de los nuevos servicios será el Expreso 11, el cual iniciará su recorrido en la estación Los Incas (Comas) e irá hasta la estación Central (Cercado de Lima). Las paradas serán: Andrés Belaunde, 22 de Agosto, Universidad y Pacífico.

En tanto, el nuevo servicio Expreso 12 irá desde Central hasta Benavides (Miraflores). Así, se indicó que parará en las estaciones Javier Prado, Canaval y Moreyra y Angamos. Cabe precisar que este bus no operará en sentido contrario y funcionará desde las 5:45 a.m. hasta las 10 a.m.

De esta manera, se informó que este viernes 15 de diciembre se inauguraron cuatro nuevas estaciones del Metropolitano en el marco de su ampliación hacia el norte.