Ampliación del Metropolitano: Todo lo que se sabe de los nuevos paraderos y horarios del renovado servicio

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, a partir de la habilitación de las nuevas estaciones del Metropolitano, se pondrá en operación a dos nuevos servicios expresos que permitirán aliviar la congestión de usuarios durante hora punta.

Expreso 11

Uno de los nuevos servicios será el Expreso 11, el cual iniciará su recorrido en la estación Los Incas (Comas) e irá hasta la estación Central (Cercado de Lima). Las paradas serán: Andrés Belaunde, 22 de Agosto, Universidad y Pacífico.

Según se precisó, el horario de atención será en las mañanas, de lunes a viernes de 5 a.m. a 10 a.m. con dirección hacia la estación Central. Mientras que, de lado contrario, será de 5:45 a.m. a 10:45 a.m. hacia Los Incas.

Expreso 12

En tanto, el nuevo servicio Expreso 12 irá desde Central hasta Benavides (Miraflores). Así, se indicó que parará en las estaciones Javier Prado, Canaval y Moreyra y Angamos. Cabe precisar que este bus no operará en servicio contrario y funcionará desde las 5:45 a.m. hasta las 10 a.m.

Ampliación norte

En razón de las 4 nuevas estaciones que ampliarán el servicio del Metropolitano hacia el norte, la ATU está planteando optimizar el transporte y atender la demanda adicional. Por ello, los servicios expresos 1, 2, 5, 8 y 9 cambiarán sus paradas.

Expreso 1 : En dirección norte, parará en Balta, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado y Estadio Nacional; del lado contrario, se detendrá en Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de Julio y Balta.

: En dirección norte, parará en Balta, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado y Estadio Nacional; del lado contrario, se detendrá en Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de Julio y Balta. Expreso 2 : Sus paradas se mantendrán desde Naranjal hasta 28 de julio; sin embargo, dejará de operar en dirección contraria. Así, el Expreso 9 asumirá sus paradas hasta la estación UNI.

: Sus paradas se mantendrán desde Naranjal hasta 28 de julio; sin embargo, dejará de operar en dirección contraria. Así, el Expreso 9 asumirá sus paradas hasta la estación UNI. Expreso 5 : Dejará de parar en la estación Independencia. En dirección al norte, dejará de parar en la estación Caquetá, Honorio Delgado e Independencia.

: Dejará de parar en la estación Independencia. En dirección al norte, dejará de parar en la estación Caquetá, Honorio Delgado e Independencia. Expreso 8 : El servicio que va de Izaguirre a Plaza de Flores, dejará de parar en las estaciones España y Caquetá, cuando se trata de ambas direcciones.

: El servicio que va de Izaguirre a Plaza de Flores, dejará de parar en las estaciones España y Caquetá, cuando se trata de ambas direcciones. Expreso 9: En este caso se sumarán nuevas paradas durante las mañana cuando el bus va de sur a norte. Irá de Plaza de Flores a UNI, con paradas en Benavides, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado, Central, España y Caquetá. En el caso de norte a sur, sus paradas seguirán siendo las mismas.

De esta manera, la ATU informó sobre las modificaciones que experimentará el servicio del Metropolitano desde que se habiliten las cuatro nuevas estaciones.