López Aliaga pide intervención militar en Madre de Dios y Pataz para erradicar minería ilegal: "Entrar a matar"

La minería ilegal ha sido un problema para el Estado peruano desde hace muchos años y la cual ha sido claramente evidenciada luego de la muerte de 13 mineros de La Poderosa en Pataz.

En primer lugar, este grupo de trabajadores fue secuestrado por un grupo de criminales ligados a la minería ilegal y luego de varias horas tomaron la vida de todos y cada uno de estas personas de una manera cruel.

A partir de este lamentable echo, el gobierno de Dina Boluarte ordenó la intervención de un comando unificado donde participan miembros del Ejército, la Policía Nacional del Perú y otras autoridades, para erradicar a las personas que continúen realizando estas prácticas fueras de la ley.

Sin embargo, para el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, esto no es suficiente ya que en una reciente entrevista pidió al Ejército que entre en zonas como Pataz y Madre de Dios sin ninguna contemplación y acabar con la vida de los mineros ilegales.

Sin embargo, lamentó que la mandataria Dina Boluarte y el premier Eduardo Arana no den la orden a las fuerzas militares a pesar de que cuentan con el respaldo legal de la Constitución Política.

"En Madre de Dios, donde hay mucha minería ilegal, entrar con el Ejército. ¿Por qué no entra? Porque la señora Dina Boluarte no lo empodera. Yo he revisado este capítulo al detalle y le insisto al premier que tiene chance en la constitución del Perú la declaratoria de emergencia para darle control político y militar al Ejército", indico en charla con el periodista Giancarlo Granda.