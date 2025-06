Juan Manuel 'El Loco' Vargas y Rafael López Aliaga se someten a supuesto examen de ADN en su pódcast

01/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Juan Manuel 'El Loco' Vargas ha vuelto a sacudir las redes sociales con un avance de su pódcast La parrilla del Loco, en el que anuncia a Rafael López Aliaga como su próximo invitado. Lo que parecía una simple entrevista, dio un giro inesperado cuando ambos insinuaron un supuesto lazo familiar que sería confirmado a través de una prueba de ADN.

En el adelanto publicado en redes, se escucha al exfutbolista decir "con mi padre", mientras sonríe junto al burgomaestre limeño en un encuentro grabado en los balcones de la Municipalidad de Lima. El video promocional sugiere que los resultados del examen de paternidad serán revelados en el episodio que se estrenará el 1 de abril.

La idea surgió tras un evento público donde López Aliaga lanzó una broma insinuando que podría ser el padre del exjugador. Lejos de incomodarse, Vargas decidió convertir el comentario en contenido para su pódcast, logrando generar expectativa entre sus seguidores y en medios locales.

¿Qué dijo la madre del 'Loco' sobre esta teoría?

Carmen Risco, madre de Juan Manuel Vargas, también fue parte del desarrollo de esta curiosa historia. En un episodio anterior del pódcast, abordó las insinuaciones con humor y sin esquivar las cámaras.

Consultada por las bromas del alcalde, respondió entre risas: "No me acuerdo, tantos apagones que había", aludiendo a los años difíciles del país. Al ver imágenes de López Aliaga, agregó con picardía: "Me parece, la cabecita", provocando carcajadas junto a su hijo.

Además, se animó a enviarle un mensaje directo al alcalde: "El ADN tienes que hacerte pues, hijo (...) Seré la segunda dama de la Municipalidad. Llámame". Su intervención ha sido destacada por la audiencia como uno de los momentos más divertidos del programa.

¿Qué se espera del nuevo episodio de La parrilla del Loco?

El episodio completo saldrá al aire este 1 de abril y promete ser uno de los más vistos del pódcast, que ha ganado notoriedad por su estilo irreverente, combinando deporte, política y espectáculo.

La participación de Rafael López Aliaga, una figura política de peso, y el giro humorístico con la prueba de ADN, han generado expectativas tanto en redes sociales como en el entorno mediático.

El formato fresco y sarcástico del programa ha captado una audiencia diversa, que encuentra en La parrilla del Loco una propuesta distinta, con entrevistas poco convencionales y un enfoque desenfadado.

El episodio con Rafael López Aliaga consolida la línea editorial de La parrilla del Loco, que apuesta por mezclar figuras públicas de distintos ámbitos con situaciones inesperadas, sin dejar de lado el humor.

La inclusión de un supuesto examen de ADN, aunque claramente planteado desde la comedia, ha demostrado ser una estrategia eficaz para atraer la atención del público y posicionar al programa como un espacio de entretenimiento con sello propio.