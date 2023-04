Los mejores casinos de Las Vegas que debes visitar para este 2023

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cuando se trata de jugar en línea, la mejor opción siempre será elegir icecasino.com, pero si ha decidido emprender un viaje a la ciudad del pecado, debe organizar muy bien su agenda e itinerario, para conocer los sitios más emblemáticos y los casinos más lujosos y prestigiosos de Las Vegas.

Los casinos fueron los que dieron vida a la Ciudad de Las Vegas, transformando por completo su economía, leyes, turismo e incluso su cultura, los primeros casinos que hicieron su aparición fueron los ubicados en Downtown, específicamente en la zona que circunda el Fremont Street.

Con el pasar del tiempo los resorts fueron ocupando el Strip y en la actualidad es el lugar donde se encuentran los casinos más emblemáticos de la ciudad. Como turista de seguro quieres recorrer los casinos más impresionantes y si no tienes una idea de por dónde empezar, hoy te enseñaremos los casinos que debes visitar.

Guía turística de los casinos de Las Vegas

Antes de enumerar los casinos, debes saber que cada uno de ellos disponen de un servicio de entretenimiento para sus visitantes, ofrecen bebidas y un amplio menú de comidas, en ocasiones ofrecen entradas para eventos dentro de las instalaciones del casino.

Sin más preámbulo, estos son los casinos que debes visitar en Las Vegas para este 2023:

Caesars Palace Casino: ubicado en el Hotel Caesars, una edificación que posee una hermosa estructura de columnas de mármol, imágenes inspiradas en personajes romanos y fuentes que le dan un toque de distinción y elegancia. El casino es uno de los mejores reputados en la zona, posee un gran salón para juegos de mesa, específicamente el póker. En el hotel habitualmente hay presentaciones en vivo de grandes cantantes de talla internacional.

París Casino: un casino inspirado en la ciudad de París, siendo la ambientación del hotel dedicada a dicha temática, los juegos de mesa y las tragamonedas se encuentran debajo de lujosas lámparas al estilo francés y sus salones tienen un ostentoso estilo parisino. Los visitantes disfrutan de grandes apuestas y recorren la réplica de la Torre Eiffel que se encuentra en las cercanías de las instalaciones del casino.

Venetian Casino: está ubicado en el Hotel Venetian, cuya decoración es italiana, las mesas de juegos del casino poseen una iluminación del tipo araña, lo cual se mantiene en todas las salas de juego. El casino posee una calificación de "cinco diamantes". Para aquellos que deseen hospedarse en el Hotel, ofrece una gran variedad de suites, como un complejo con más de 40 restaurantes y lujosas tiendas para ir de compras.

Mandalay Casino: el casino se encuentra en el Resort del Mandalay, el cual destaca por su Shark Reef, el acuario más famoso de los Estados Unidos. El casino posee una gran extensión de más de 13 mil metros cuadrados para sus salones de juegos, más de dos mil máquinas tragamonedas, que incluyen las de botes progresivos, diseños modernos de 3D, videopóker y pinball. Para aquellos jugadores principiantes, el casino ofrece clases de póker.

Circus Circus Casino: ubicado en las instalaciones del Hotel Circus Circus, un establecimiento ideal para visitar en familia. Los visitantes podrán disfrutar de unas memorables vacaciones, los adultos dispondrán de las mejores mesas de juegos de casino, en salones muy amplios y llamativos, mientras los más chicos podrán disfrutar de juegos similares a las ferias de circos.

Luxor Casino: uno de los hoteles que es parada obligatoria al visitar Las Vegas, posee una estructura llamativa piramidal completamente de vidrio y cuyo interior le hace sentir que está en Egipto. El casino ocupa más de 11 mil metros cuadrados y alberga máquinas tragamonedas, mesas de póker y otras mesas de juegos, los jugadores pueden dirigir sus apuestas en BetMGM SportsBook, el cual posee numerosos TV plasma para la comodidad de los usuarios.

New York, New York Casino: un casino que encuentras en las instalaciones del Resort New York, New York, cuya decoración está recreada en la famosa ciudad de N.Y., lo que incluye una estructura similar al Times Square y la Dama de la Libertad, además en la entrada del hotel encontrará una gran montaña rusa. El casino posee amplios salones de juegos para las roulette, póker, los dados y por supuesto las máquinas tragamonedas.

Bellagio Casino: finalizamos nuestro listado con un casino de ensueño para los fanáticos del póker, el casino posee una sala VIP "Bobby´s Room", que debe su nombre a un afamado jugador de póker llamado Baldwin Bobby. El casino posee sus salas convencionales de juegos como la roulette, baccarat, dados y las imperdibles tragamonedas.

Los casinos de Las Vegas son sin duda lugares icónicos que todo jugador desea visitar, aunque sea una sola vez en la vida, lugares llenos de esplendor y brillo.