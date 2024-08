"Maduro es el único que gana unas elecciones y no sale a celebrar a la calle", cuestiona ONG venezolana

En entrevista con Exitosa, el presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, cuestionó la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. "Se encuentra atrincherado", aseguró.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el representante venezolano señaló que el mandatario chavista es consciente de que no ha ganado las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y, por ello, ha optado por no salir a la calle a "celebrar" su supuesta victoria.

"Nicolás Maduro sabe que perdió las elecciones al punto que no sale a la calle. Es la única persona que gana unas elecciones y no sale a celebrarlas a la calle. Está atrincherado en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de Miraflores, peleando con Twitter (...). Es un tipo que está desorbitado, pareciera que no hubiese entendido que perdió las elecciones", declaró para nuestro medio.