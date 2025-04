Mario Vargas Llosa fallece a los 89 años: ¿Cómo quería ser recordado el Nobel de Literatura?

Mario Vargas Llosa falleció el último domingo a sus 89 años. Su muerte constituye una pérdida inmensa para la literatura hispanoamericana a la que dedicó tantos años de su vida. Hoy, su partida trae al presente una de sus entrevistas más recientes a nivel internacional, en la que manifestó cómo le gustaría ser recordado.

Lejos de angustiarle, Mario Vargas Llosa expresó que él no temía a la muerte e incluso señaló que la vida eterna sería algo "espantoso" para los seres humanos. El Nobel de Literatura aseguró que permanecer vivos era algo "maravilloso" justamente porque llegaría un momento que tendría un final.

'Varguitas' afirmó que no le preocupaba tanto cómo sería recordado, sin embargo, sostuvo que si él pudiera elegir, le gustaría que todos se queden con su faceta de escritor. Con una humildad intacta, Vargas Llosa puso en duda que las personas se acuerden de él. Hoy esa idea se esfuma rápidamente con los múltiples reconocimientos que se lleva a la eternidad.

"(¿Le preocupa la posteridad, la inmortalidad, le preocupa cómo va a ser recordado?) No me preocupa tanto. He hecho muchas cosas en la vida...Hombre, si pudiera elegir, me gustaría ser recordado fundamentalmente como escritor, aunque uno no sabe en qué forma va a ser recordado., si es que va a ser recordado. Tampoco es una preocupación central. No trabajo yo para la muerte, trabajo para la vida", manifestó.