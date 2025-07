¡Alarmante! Denuncian presencia de roedores y contaminación en puente peatonal Santa Anita

Vecinos denunciaron el pésimo estado en que se encuentra el puente peatonal Santa Anita. Según precisaron, hay una gran presencia de roedores en el lugar y además, se denota un grave estado de insalubridad en las escaleras del viaducto peatonal.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y efectivamente, pudo comprobar el mal estado de las escaleras por las que cientos de ciudadanos circulan en el día a día. Además, deben soportar fuertes olores que provienen de la basura que se deja en el lugar.

Mediante videos, nuestro medio captó la presencia de gran cantidad de roedores que, caminaban por la vereda y paredes con total normalidad. Ante esto, vecinos temen contraer enfermedades como leptospirosis, hantavirus, peste, salmonelosis, fiebre por mordedura y más.

La acumulación de basura también es un problema que se ha reportado por los vecinos, quienes además, aseguraron que personas miccionan en el lugar y dejan el olor pestilente de su orina. Esto genera un foco de contaminación al que se ven expuestos.

En declaraciones para nuestro medio, una usuaria que se transporta por la zona constantemente brindó su descargo sobre el tema y señaló que existe una falta de limpieza y mantenimiento, lo que pone el peligro tanto a adultos como a niños, embarazadas y adultos mayores.

"Es totalmente asqueroso, porque para nosotros transitar todos los días, el olor nauseabundo que nos invade a nosotros los usuarios. Creo que no es dable para el ser humano, peor que estamos con toda esta combinación de enfermedades y no solamente transitamos nosotros, transitan niños, personas con bebes, embarazadas y creo que no es justo", cuestionó la vecina.