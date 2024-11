"Mi hijo no puede dormir": Padres de familia exigen justicia tras maltrato contra niños con autismo en Cetdin

20/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, padres de niños con autismo que sufrieron actos de violencia en el Centro de Terapias Especiales (Cetdin) exigen justicia y celeridad en la investigación, ya que sus hijos, de entre tres y seis años, no pueden dormir recordando lo ocurrido en el distrito de Comas.

Padres exigen justicia por maltratos en Cetdin

Equipo de Exitosa llegó hasta los exteriores del centro terapéutico donde se habría cometido maltratos físicos y psicológicos en agravio de los menores, para conocer los testimonios de un grupo de padres de familia que, con carteles en mano, levantan su voz de protesta por el indignante caso.

Cabe resaltar que el día de hoy, el director de Cetdin, Roger Dante Baltazar, sería su primera citación para responder ante la justicia por el delito contra los menores y por trabajar sin contar con un título profesional en Psicología. Es en ese marco, que los padres piden que las autoridades no dejen impune el caso porque sus hijos "no se encuentran bien" por el terrible momento que vivieron en el centro que debía ser para recibir terapias y "no torturas".

"Pedimos aceleren este caso y que se haga justicia por nuestros niños autistas, no pueden hablar ni comunicarse. Es la primera citación del señor y luego sale de acá y se va a su casa ¿y nuestros hijos? Mi hijo no puede dormir, no está tranquilo, me lo han traumado en ese centro (Cetdin). Pagábamos para que reciban terapias y no torturas ", expresó una de las madres indignada.

Piden cárcel para director de Cetdin

También contaron que lamentablemente las pequeñas víctimas muestran comportamientos diferentes por el mal trato que recibieron, por lo cual piden que Dante Baltazar vaya a la cárcel por "traumar a los niños" y no solo se le dé prisión preventiva, así como a todos los trabajadores implicados. Algunos se volvieron más introvertidos, callados y no se despegan de sus padres por miedo a que les pueda ocurrir una situación similar.

"No vamos a parar hasta que este señor vaya preso por todo lo que hizo a nuestros hijos, maltrato físicos y psicológicos. Ellos lloran, están inquietos, están asustados. (...) Queremos justicia, no queremos prisión preventiva, queremos que vayan presos tanto él como todos los ayudantes ¡todos!", resaltó otro padre, que prefirió mantener su identidad en reserva.

Conadis condena maltrato contra niños

A raíz de la difusión de las sensibles imágenes donde los trabajadores de Cetdin ataban a los pequeños con cintas de embalaje en sus sillas, diversas personas en internet hicieron eco de manera urgente, pidiendo que las autoridades intervengan para que se esclarezca el hecho.

Por tal motivo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) emitió un pronunciamiento, en donde repudió los actos cometidos contra los menores.

"Exhortamos a los operadores de justicia a actuar con celeridad y a las instituciones competentes a disponer la clausura del local, a fin de que estas acciones repudiables no queden impunes y se sanciones con el mayor peso de la ley a los involucrados", sentenció.

Es así como el día de hoy, el director de Cetdin brindará sus declaraciones en la comisaría de La Pascana por esta indignante situación. Sin embargo, en los exteriores del centro terapéutico de Lima Norte, un grupo de padres exigen justicia y que el caso no quede impune.