Minem sobre masificación de gas natural y Proyecto Siete Regiones: "En un mes debería estar resuelto"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se pronunció sobre las dudas en torno al proyecto para instalar gas natural en diversas regiones del interior del país. Al respecto, aseguró que la iniciativa continuará adelante y que, en el plazo de un mes, se evaluará conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministro responde a críticas sobre licitación y usuarios

Guillermo Shinno respondió a los cuestionamientos sobre la licitación del proyecto de distribución de gas natural y las proyecciones de usuarios, al compararlas con las cifras alcanzadas por Cálidda en Lima.

"Hay muchas críticas que señalan que no se ha licitado, y sí se hizo hace muchos años. ProInversión en dos oportunidades licitó este proyecto cofinanciado por el Estado, no hubo postores. (...) También cuestionan la cantidad de usuarios, estimada en 300 mil en 10 años. Sin embargo, cuando Cálidda llegó por primera vez a Lima, la meta era alcanzar los 65 mil usuarios y hoy tiene más de 2 millones", afirmó.

Sector financiará conexiones domiciliarias mediante BonoGas

Asimismo, el titular del sector señaló que su cartera cuenta con un programa que financia la instalación de gas natural dentro de las viviendas, según el estrato socioeconómico al que pertenezca el solicitante.

"Una vez que llegue el gas, todos van a querer conectarse. El Ministerio de Energía y Minas tiene un programa que se llama BonoGas que se encarga de financiar la conexión de gas en las viviendas", indicó.

Minem y MEF esperan resolver observaciones y proponen fecha

Por su parte, Shinno confirmó que ya se realizan evaluaciones conjuntas con el MEF para atender los distintos requerimientos. Asimismo, señaló que el plazo previsto para resolver la situación sería en noviembre de este año.

"El Ministerio ya hizo una primera evaluación, y junto con el ministro de Economía y Finanzas estamos haciendo la segunda. En plazo de un mes, en noviembre, ya debería estar resuelto con todas las exigencias que le pediremos al concesionario para llevar adelante este proyecto. Va a ocurrir de todas maneras", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, respondió a los cuestionamientos sobre el proyecto de distribución de gas natural Siete Regiones. Al respecto, aseguró que la iniciativa seguirá adelante y que, en el plazo de un mes, se espera resolver las observaciones tras una evaluación conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).