Gobierno transfiere más de S/ 23 millones a Petroperú para financiar la administración provisional del gas natural

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José María Balcázar autorizó la transferencia de S/ 23 018 814,00 a favor de Petroperú, con la finalidad de financiar la administración provisional de la concesión del sistema de distribución de gas natural por la red de ductos de la Concesión Sur Oeste.

La medida dispuesta por el Poder Ejecutivo se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 129-2026-MINEM/DM, publicada este jueves 26 de marzo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Consideraciones:

Según el dispositivo refrendado por el flamante nuevo ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, la mencionada empresa estatal está encargada de la operación y mantenimiento del sistema de distribución del gas natural por la red de ductos en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Dicha disposición tuvo un primer período entre el 9 de diciembre de 2020 y el 19 de diciembre de 2023. Asimismo, mediante el Decreto Supremo N.º 019-2023-EM, se extendió dicha medida del 20 de diciembre de 2023 al 20 de diciembre de 2026.

Con la finalidad de garantizar el servicio, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó la transferencia financiera, con cargo al presupuesto aprobado para el presente Año Fiscal.

(Noticia en desarrollo....)